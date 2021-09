El Salvador diventa la prima nazione al mondo ad adottare bitcoin come valuta nazionale

Nella giornata di ieri El Salvador è diventato la prima nazione al mondo a riconoscere bitcoin come moneta a corso legale. Il primo giorno tuttavia non è stato tutto rose e fiori e i cittadini di El Salvador sono subito andati incontro a problemi tecnici di varia natura, con crash di sistema legati soprattutto al portafoglio digitale Chivo emesso dallo Stato.

Con l’ultimo acquisto di 200 bitcoin, intanto, El Salvador ha portato le sue partecipazioni nella criptovaluta a un totale di 400 “monete”. Il parlamento del Paese intanto ha recentemente approvato un fondo Bitcoin da 150 milioni di dollari per facilitare le conversioni da bitcoin a dollari statunitensi, pertanto sono previsti ulteriori acquisti di Bitcoin all’ingrosso.

Credit: Pixabay

Secondo Konstantin Anissimov, direttore esecutivo dell’exchange di criptovalute CEX. IO, bitcoin offre un aiuto finanziario significativo per i Paesi con economie deboli come El Salvador. “Il grande vantaggio che bitcoin avrà per queste economie è che non avranno alcun debito da pagare a nessuno. Significa anche che questi Paesi offriranno eccellenti opportunità per l’adozione di criptovalute e per le startup crittografiche. Questo alla fine aumenterà la tassazione e può diventare un punto di crescita per questo Paese”.

La decisione di adottare bitcoin come valuta legale non ha trovato comuqnue consensi unanimi all’esterno ma anche all’interno del Paese. Secondo un recente sondaggio infatti ben il 70% della popolazione salvadoregna è contrario all’adozione di bitcoin come moneta a corso legale, mentre entità finanziarie globali come il Fondo Monetario Internazionale hanno messo in guardia El Salvador dall’utilizzare bitcoin come moneta a corso legale.