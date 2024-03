Elon Musk finanzia la causa contro Block: "Diritto alla satira e alla libertà di espressione"

Elon Musk, attraverso la sua società X, ha deciso di finanziare la causa legale intentata da Chloe Happe contro il suo ex datore di lavoro: l'azienda Block fondata da Jack Dorsey, noto per aver creato Twitter.

Happe sostiene di essere stata licenziata ingiustamente da Block in risposta a due post pubblicati sul suo account satirico, e associato a uno pseudonimo, su X durante il suo tempo libero.

Block, è un'azienda statunitense di servizi finanziari, e di mobile payment, con sede a San Francisco.

Uno dei post riguardava i rifugiati che fuggivano da Gaza per arrivare nella regione del Kurdistan, mentre l'altro includeva alcune parole offensive nei confronti delle persone transgender in riferimento all'uso di un bagno neutro in ufficio.

Nonostante Happe abbia affermato di non aver menzionato Block nei suoi post anonimi e di averli fatti al di fuori dell'orario di lavoro, Block ha ottenuto copie dei post e non ha informato Happe se un altro dipendente si fosse lamentato.

Happe sostiene che Block l'abbia licenziata senza indennizzo solo per aver espresso opinioni che l'azienda non condivideva, nonostante le politiche di Block permettessero ai dipendenti di impegnarsi in discorsi simili ai suoi post.

Elon Musk non ha perso tempo e, analogamente a quanto fatto con il caso di Gina Carano contro Lucasfilm e Disney, attraverso X ha dichiarato di impegnarsi nel finanziare anche questa causa legale, inneggiando all libertà di espressione e al diritto alla satira.

I motivi sono tutti da ritrovarsi nel fatto che Elon Musk non apprezza che vengano usati i post che gli utenti pubblicano sul suo social network, che ha rimarcato più volte essere libero da censure di ogni tipo, come cavillo per licenziamenti o accuse di qualsivoglia tipologia, motivo per il quale X si è prodigata nel mettersi dalla parte degli utenti e finanziare le cause di questo tipo.

Happe, al momento, sta cercando il reintegro come dipendente di Block, oltre a una richiesta di danni moralie materiali.