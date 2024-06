Lo Smartphone X diventerà realtà? Elon Musk accelera i piani dopo la collaborazione tra Apple e OpenAI

Durante il New York Times DealBook Summit dello scorso novembre, Elon Musk ha parlato della possibilità di sviluppare uno smartphone. Dopo le affermazioni fatte in seguito all'evento WWDC 2024 di Apple e la sua scetticità riguardo l'integrazione di OpenAI, sembra che il CEO di Tesla stia prendendo in considerazione più seriamente l'idea di questo progetto..

Musk ha criticato duramente la partnership tra Apple e OpenAI per l'integrazione di ChatGPT in alcuni dispositivi Apple, considerandola una grave violazione della sicurezza e arrivando addirittura a minacciare di bandire i dispositivi Apple dalle sue aziende qualora tale integrazione diventasse effettiva.

Le reazioni di Musk hanno scatenato numerose discussioni online. Recentemente, commentando l'idea di un X PHone con un sistema operativo open-source e supporto per Starlink, Musk ha ammesso che l'idea "non è fuori questione".

Inoltre, in risposta a Mike Benz, direttore esecutivo della Foundation For Freedom Online, Musk ha ribadito di voler considerare il progetto di uno smartphone se Apple dovesse realmente integrare OpenAI nei suoi sistemi operativi, denunciando il software di OpenAI come un'invasione estrema della privacy.

Nonostante un passato di rapporti cordiali con Tim Cook, il rapporto tra Musk e OpenAI è diventato teso. Musk, che inizialmente supportò OpenAI al suo esordio nel 2015, ha poi lasciato l'organizzazione nel 2018 criticando la sua evoluzione e sottolineando la sua insoddisfazione per la direzione presa,