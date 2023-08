Con la stagione estiva, l’entusiasmo di organizzare grigliate e cene all’aperto cresce, portando con sé l’opportunità di godere di deliziosi pasti sotto il cielo sereno. Mentre vi preparate a riunire amici e familiari intorno al barbecue, è importante considerare come alcuni strumenti tecnologici possano migliorare le vostre avventure culinarie. A tal proposito, in questo articolo ve ne abbiamo riportati alcuni, che vi permetteranno di trasformare le vostre grigliate in momenti memorabili, garantendo risultati culinari sorprendenti.

Ma a chi sono rivolti questi utili gadget? Ovviamente agli appassionati di grigliate, ma anche a coloro che amano trascorrere tempo all’aria aperta e sperimentare nuove ricette in un’atmosfera rilassata e conviviale, con un pizzico di tecnologia che non fa mai male. Oggi come oggi, infatti, l’uso intelligente della tecnologia svolge un ruolo cruciale anche nella cottura degli alimenti. Dall’utilizzo di termometri Bluetooth per controllare con precisione le temperature interne delle vostre creazioni, a luci particolari che illuminano il vostro spazio di grigliatura anche nelle ore serali, questi gadget sono progettati per semplificare ogni fase del processo di cottura. Non mancano poi strumenti per sperimentare sapori affumicati autentici, come i migliori affumicatori. Insomma, se vi apprestate a organizzare grigliate con amici e famiglia, questi 7 gadget tech possono davvero fare la differenza.

Come con gli altri nostri articoli dedicati all’estate 2023, abbiamo scelto Amazon come store principale per gli acquisti, visto che potete beneficiare di Prime e usufruire della spedizione veloce e gratuita. Se non l’avete mai usato, questo è un ottimo momento per attivare un piano, cosicché possiate ricevere in breve tempo i gadget che vi mancano per fare la miglior grigliata di sempre. I primi 30 giorni sono completamente gratis, a patto di non avere mai utilizzato il servizio finora come detto poc’anzi.

7 gadget tech per le vostre grigliate

MEATER | Termometro Bluetooth

Questo non è solo un termometro per carne, ma un compagno di cottura senza fili che trasformerà la vostra esperienza culinaria in un’arte precisa e appagante. Immaginate di poter monitorare le cotture ovunque siate, senza dover stare attaccato al fornello. Questo gadget è il primo termometro per carne al mondo completamente senza fili a interfacciarsi con un’app intuitiva disponibile in italiano per iOS e Android, con la quale controllare le creazioni culinarie da smartphone o tablet. Dotato di due sensori e una sonda versatile, questo termometro consente di monitorare con precisione la temperatura di ebollizione fino a 100°C e quella esterna fino a 275°C. E se non avete idea di quanto tempo ci vorrà per raggiungere la cottura, il gadget offre una stima del tempo grazie ai suoi algoritmi avanzati. Come detto, utilizza la connettività Bluetooth, Wi-Fi o il Cloud per monitorare le varie temperature da smartphone e tablet, e si interfaccia persino con Alexa.

Weber Connect Smart | HUB per griglia

Trasformare il vostro barbecue in un prodotto intelligente oggi è possibile grazie a dispositivi come il Weber Connect Smart. Indipendentemente dal fatto che siate esperti di barbecue o novizi affamati di conoscenza, questo gadget vi guiderà attraverso ogni fase del processo di grigliatura in modo impeccabile. Riceverete avvisi tempestivi e precisi direttamente sul vostro smartphone, garantendo che ogni piatto sia preparato a perfezione, sia che stiate gustando un’epica sessione di grigliatura nel cortile, sia che stiate cucinando nel bel mezzo della natura durante un emozionante campeggio. Costruito per resistere alle sfide delle grigliate all’aperto, questo hub è realizzato con materiali durevoli, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel corso del tempo. La sua qualità impeccabile è evidente sin dal primo tocco.

CestMall | Luce per griglia

Realizzata con una fibra di vetro di nylon inossidabile, questa luce per griglia darà vita alle vostre grigliate notturne fino a ben 50,000 ore. La versatilità trova il suo apice con la rotazione a 360°, permettendo a questa luce di spaziare in ogni angolo del vostro regno culinario. Grazie al collo regolabile, nessun dettaglio sfuggirà alla vostra attenzione, illuminando con chiarezza ogni centimetro della superficie di cottura. Non temete il calore delle vostre creazioni gastronomiche, poiché questa luce resiste alle sfide più ardenti. Con una resistenza al calore fino a 180°C, è pronta ad affrontare qualsiasi avventura culinaria, sia essa su griglie a gas, a carbone o elettriche. E anche le intemperie non saranno un ostacolo, grazie al suo grado di impermeabilità IPX8. L’installazione sarà un gioco da ragazzi, grazie al morsetto a vite regolabile che abbraccerà qualsiasi griglia senza richiedere strumenti.

K Kemper Group Smoker SB-01 | Affumicatore

Fornito di un tubo flessibile lungo 25 cm, l’affumicatore SB-01 offre la flessibilità di collocare la camera di combustione in una posizione comoda e sicura. La camera di combustione può essere facilmente rimossa, semplificando le operazioni di pulizia. È sufficiente staccarla e sciacquarla con acqua corrente per mantenere l’affumicatore sempre pronto all’uso. Inoltre, è stato progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze culinarie. Che si tratti di affumicare pesce, carni tenere, verdure croccanti o frutta dal sapore intenso, questo affumicatore si dimostrerà un prezioso compagno durante le avventure in campeggio o i momenti di relax sulla terrazza. Non si limita poi alla preparazione di piatti salati, ma offre anche la possibilità di affumicare cocktail, garantendo risultati unici e stupefacenti.

Oneconcept Kebab Master Pro | Spiedo elettrico

Se volete godervi il sapore autentico delle specialità alla griglia direttamente dalla comodità di casa, allora uno spiedo elettrico fa al caso vostro. Con una potenza di 1800 watt, questo apparecchio consentirà di creare prelibatezze appena grigliate in un batter d’occhio. Grazie alla funzione di rotazione a 360° dello spiedo, potrete essere sicuri che ogni boccone sarà squisito. La griglia verticale non solo garantirà un gusto eccezionale, ma promuoverà anche una cucina più salutare. Il controllo rotativo anteriore permetterà di gestire il tempo di cottura, assicurando che le carni non cuociano nel proprio grasso. Inoltre, la necessità di utilizzare burro o olio sarà ridotta al minimo, poiché il focus sarà sulla salute e il sapore naturale dei piatti. Con questo gadget anche la pulizia sarà un gioco da ragazzi. Il grasso in eccesso verrà raccolto nel pratico raccoglitore lavabile in lavastoviglie, mentre le componenti in acciaio inossidabile saranno altrettanto facili da pulire nella lavastoviglie.

LooftLighter | Accenditore elettrico

Avete mai sognato di accendere il fuoco in un batter d’occhio, senza il fastidio dei liquidi infiammabili o delle fiamme? Perché quindi non facilitarvi la vita con un accenditore elettrico come questo? Con questo modello, l’accensione sarà una questione di pochi istanti. Parliamo inoltre di un modello che raggiunge temperature ardenti di 600 °C, incendiando il carbone e facendo alzare le fiamme entro 60 secondi. Un gadget che vi farà godere appieno il vostro barbecue o camino. Addio dunque a gas pericolosi e fiamme traballanti, poiché la regolazione del calore avviene solo attraverso aria surriscaldata, senza rischi inutili. E grazie al suo particolare involucro di sicurezza, potrete maneggiare l’accenditore in tutta tranquillità dopo pochi secondi.

GRILLBOT | Spazzola per griglia

Dopo aver organizzato una grigliata, la griglia del barbecue necessiterà di una pulizia. Effettuare una pulizia profonda può essere faticoso, motivo per cui vi suggeriamo di dotarvi di questa spazzola per griglia, pensata appositamente per liberarvi dalla noiosa pulizia manuale e consentendovi di dedicare più tempo alle cose che amate. Vi basterà posizionare il Grillbot sulla griglia, premere il pulsante Start e lasciare che il lavoro inizi. Con un segnale acustico di completamento, sarete informati quando il lavoro sarà concluso. Questo modello si adatta alla maggior parte delle griglie di barbecue, da Weber a Char-Broil, da Traeger a Blackstone. Anche le spazzole in nylon funzionano bene su varie superfici, da griglie in ghisa a griglie in acciaio e porcellana. A coordinare i movimenti per la pulizia è un chip sofisticato che regola la velocità e la direzione delle spazzole, con l’aiuto di tre motori e una batteria agli ioni di litio.

