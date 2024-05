10% di sconto extra su tantissimi prodotti primaverili su eBay

È arrivato il momento di approfittare del nuovo coupon di eBay, perfettamente in linea con la stagione primaverile! Dedicato a un'ampia gamma di prodotti per il giardinaggio, questo coupon vi offre l'opportunità di equipaggiarvi con tutto il necessario per tenere il vostro giardino in perfette condizioni, il tutto risparmiando. Utilizzando il codice "MAGGIO24", potrete godere di uno sconto extra del 10% su una spesa minima di 20€, con uno sconto massimo applicabile di 45€ per ciascun utilizzo, e potrete beneficiarne due volte con lo stesso account. Questa promozione sarà valida fino al 19 maggio.

N.B: ricordatevi di applicare il coupon "MAGGIO24" per ottenere lo sconto extra al checkout.

Vedi offerte su eBay

Coupon 10% per la bella stagione, perché approfittarne?

Questa iniziativa non si limita solo al giardinaggio! Il coupon "MAGGIO24" si estende infatti anche a una selezione di smartwatch e sistemi di climatizzazione, che diventano indispensabili per il comfort domestico nei mesi più caldi. Diverse categorie di utenti hanno quindi modo di trarre vantaggio da questa promozione.

Dalle persone appassionate di giardinaggio che desiderano aggiornare i loro attrezzi e macchinari, agli amanti della tecnologia che cercano l'ultimo modello di smartwatch per tenersi connessi e monitorare la propria salute fisica, fino a chi cerca soluzioni per migliorare il comfort ambientale in casa con sistemi di climatizzazione efficienti.

Inoltre, il fatto che il coupon possa essere utilizzato due volte permette agli acquirenti di pianificare acquisti sia immediati sia futuri (ricordando comunque la data di scadenza del 19 maggio), massimizzando così il risparmio e la soddisfazione. Tavoli da esterno, set di arredo e barbecue sono solo alcuni dei prodotti disponibili su eBay e compatibili con l'attuale codice sconto, motivo per cui consigliamo fortemente di recarsi sulla pagina dedicata, in modo da avere la certezza di esplorare tutto.

