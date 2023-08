State per partire per una località turistica ma, per scelta o per obbligo, dovrete lavorare? Per quanto mettersi davanti al portatile con alle spalle il mare o la montagna sia sicuramente pittoresco, la mancanza della propria postazione si fa sicuramente sentire. Proprio per questo motivo vi proponiamo 7 prodotti tecnologici che vi faranno sentire come a casa, permettendovi di lavorare in tranquillità in qualsiasi parte del mondo vi recherete.

Dagli adattatori universali che vi consentiranno di collegare i vostri dispositivi in qualsiasi paese del mondo alle tavolette grafiche per prendere appunti senza i classici carta e penna, la lista di articoli che troverete di seguito è talmente variegata che troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Vi proponiamo, infatti, un comodo elenco grazie al quale potrete trovare immediatamente ciò che vi interessa, seguito da una descrizione per ogni articolo e dei link che rimandano agli store più convenienti in cui acquistarlo.

Presa universale da viaggio

Quante volte vi è capitato di trovarvi all’estero e di rendervi conto che non potete collegare nessuno dei vostri dispositivi perché le prese sono differenti? Ebbene, grazie a questa presa universale non vi succederà mai più: l’adattatore vi consentirà di collegarvi alle prese di oltre 224 paesi come USA, Gran Bretagna, Cina, Giappone e molti altri. Inoltre, avrete a disposizione anche 4 USB, mentre le dimensioni ultra compatte vi consentiranno di infilarlo comodamente in valigia.

Powerbank solare

Il powerbank è sicuramente uno degli articoli tech più utili da avere sempre con sé, ma se siete tra coloro che tendono a dimenticarsi di ricaricarlo questa soluzione a ricarica solare fa decisamente al caso vostro. La capacità di 25.000 mAh vi permetterà di caricare il vostro smartphone fino a 11 volte, mentre grazie alle tre porte, di cui due USB-A e una USB-C, potrete caricare anche 3 dispositivi contemporaneamente. Vi basterà poi posizionarlo sotto il sole per caricarlo, ritrovandolo pronto all’uso quando ne avrete bisogno. Dulcis in fondo, il powerbank è anche impermeabile e include 9 luci LED, quindi potrete utilizzarlo anche al buio.

Tastiera pieghevole

Se la tastiera del vostro portatile non funziona o è scomoda, oppure se lavorate da un tablet o iPad, questa tastiera Bluetooth pieghevole è la soluzione perfetta per voi. Non solo occuperà pochissimo spazio, dato che si piegherà in 3, ma potrà essere collegata anche a due dispositivi contemporaneamente. Avrete a disposizione anche un comodo touchpad da utilizzare al posto del mouse, mentre la cover posteriore in pelle PU è anche resistente all’acqua, assicurandovi un’ottima durevolezza anche se portata spesso in viaggio.

Mouse Logitech Pebble

Dopo la tastiera pieghevole non potevamo non proporvi anche un mouse ultraleggero e compatto, perfetto per chi ha poco spazio in valigia ma desidera comunque la comodità di un mouse. Si tratta del Logitech Pebble, talmente piccolo da entrare in una tasca e dotato di connessione wireless che vi permetterà di collegarlo in pochi secondi al vostro dispositivo. Inoltre, sia i tasti che la rotella di scorrimento sono estremamente silenziosi, mentre l’autonomia arriva fino a 18 mesi con una sola batteria, per cui non dovrete preoccuparvi che possa scaricarsi mentre siete fuori casa.

Docking station 9 in 1

Se oltre al portatile siete soliti a utilizzare svariati dispositivi mentre lavorate, come mouse, tastiera, chiavette USB e altro, questa docking station 9 in 1 risolverà ogni vostra esigenza. Avrete, infatti, a disposizione 2 porte USB 3.0 e una 2.0, due HDMI, uno slot per schede SD, una porta PD e una TF. La docking station supporta un livello di carica fino a 100W, per cui non dovrete preoccuparvi di sovraccarichi, mentre grazie al design leggero e compatto potrete infilarla comodamente in una valigia o zaino.

Kit pulizia PC 10 in 1

Se durante le vacanze sarete in una località di mare, avrete una certezza: la sabbia si infilerà ovunque. Per tale ragione questo kit di pulizia potrà tornarvi incredibilmente utile, così da togliere la sabbia (ma anche sporco o polvere) da qualsiasi vostro dispositivo, come computer, tastiera, monitor e qualsiasi periferica abbiate. Dentro la confezione troverete una penna con punta in metallo, perfetta per pulire angoli difficili, una penna in plastica per lenti, ideale per superfici delicate, una spugna floccata e persino un pratico contenitore spray da 2 ml, tutto ciò che vi serve per una pulizia accurata. Inoltre, a completare il pacchetto sono due panni per lucidare e uno in microfibra.

Tavoletta grafica

Mentre lavorate siete soliti a prendere appunti, ma volete una soluzione più comoda dei classici carta e penna mentre siete in vacanza? In tal caso questa tavoletta grafica LCD è perfetta per voi: con pochi euro otterrete praticamente un foglio di carta infinito grande 10″, su cui potrete scrivere e disegnare, cancellando oltre 1.000.000 volte prima che si scarichi la batteria. Vi basterà premere il pulsante centrale per cancellarne il contenuto, rendendolo anche adatto ai bambini che desiderano un intrattenimento mentre voi lavorate.

