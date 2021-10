Ethereum sostituirà bitcoin come standard globale? Il co-fondatore di Polygon ne è convinto

Sandeep Nailwal, co-fondatore di Polygon, ‎un protocollo e un framework per la costruzione e la connessione di reti blockchain compatibili con Ethereum,‎ crede che Ethereum alla fine diventerà la moneta globale per la finanza decentralizzata, andando a sostituire bitcoin come standard internazionale.

Polygon svolgerà un ruolo importante nel garantire il successo a lungo termine di Ethereum attraverso la sua soluzione di scalabilità. Nonostante la crescente concorrenza di altri protocolli di livello 1 come Solana, Nailwal ritiene che sia ancora troppo presto per parlare di un “killer di Ethereum”.

“La catena Ethereum, per i suoi fondamenti, la sicurezza, il livello di decentralizzazione e la comunità e la fiducia che ha creato come catena nel tempo, è fuori dalla portata di qualsiasi altra catena”, ha affermato.

Secondo il co-fondatore di Polygon, Etheruem alla fine si dimostrerà superiore anche a Bitcoin a causa del maggior numero di casi d’uso. Nailwal ritiene che se Bitcoin non espande la sua utilità oltre la semplice funzione del sistema monetario, potrebbe non sopravvivere a lungo termine come protocollo di livello 1. “Potrebbero volerci 10 anni da oggi, ma non vedo un mondo in cui esistano più protocolli di livello 1”, ha concluso Nailwal.