SUPER sconto su questa multipresa compatibile con HomeKit (-25%)

Se seguite un programma settimanale meticoloso per l'utilizzo dei vostri apparecchi domestici, programmandoli per accendersi e spegnersi a orari stabiliti, questo è il momento ideale per considerare l'acquisto di una multipresa intelligente su Amazon. Oggi, potete approfittare di uno sconto del 25% sulla Eve Energy Strip, uno dei ribassi più significativi mai proposti per questo modello. Questa multipresa smart, che consente la gestione remota tramite dispositivi Apple, è ora disponibile a soli 74,95€ invece di 99,95€.

Eve Energy Strip, chi dovrebbe acquistarla?

La Eve Energy Strip si rivela la multipresa ideale per chi desidera un controllo avanzato e intelligente dell'energia nella propria casa. Con la sua compatibilità con Apple HomeKit, è consigliata in particolare ai possessori di iPhone o iPad, che cercano una soluzione smart per gestire e monitorare il consumo energetico di dispositivi come lampade, ventilatori e umidificatori.

Grazie alla possibilità di creare programmazioni personalizzate, senza necessità di un hub domestico, permette di automatizzare l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi collegati, offrendo così un importante contributo alla riduzione dei consumi e alla sicurezza domestica, proteggendo infatti da sovracorrente e sovratensioni. La Eve Energy Strip è quindi perfetta per chi punta a una casa più intelligente e connessa, mantenendo al contempo un occhio di riguardo all'efficienza energetica e alla sicurezza.

Inoltre, con un misuratore di energia integrato, gli utenti hanno la possibilità di monitorare in tempo reale il consumo energetico, ottimizzando l'uso degli apparecchi elettrici e identificando potenziali sprechi. Questo lo rende uno strumento prezioso non solo per gli appassionati di domotica, ma anche per chiunque sia interessato a ridurre l'impatto ambientale della propria abitazione e a gestire in modo più efficiente il proprio bilancio energetico.

