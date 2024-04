F1 in streaming, come vedere il GP della Cina online gratis

Dopo i rinvii degli ultimi 4 anni dovuti alla pandemia da Covid-19, finalmente quest'anno potremo assistere al Gran Premio di Formula 1 Cinese che si correrà sul circuito di Shangai. Il quinto evento della stagione F1 2024 si correrà domenica 21 aprile alle ore 08:00 locali.

Il circuito

Il Circuito Internazionale di Shanghai è uno dei tracciati più interessanti e tecnologicamente avanzati del calendario della Formula 1. Inaugurato nel 2004, è stato progettato dall'architetto tedesco Hermann Tilke, noto per la creazione di numerosi tracciati di Formula 1 in tutto il mondo. La pista è famosa per la sua configurazione unica, che mescola elementi tradizionali con innovazioni tecniche e architettoniche. La lunghezza complessiva del circuito è di circa 5,451 chilometri che si snodano in 16 curve studiate per mettere alla prova sia le abilità tecniche dei piloti che le capacità aerodinamiche delle vetture. Una delle caratteristiche distintive del circuito di Shanghai è la sua forma che ricorda il carattere cinese 上 ("shang"), che significa "alto" o "sopra".

Tra i punti salienti del circuito, ci sono due lunghi rettilinei, che offrono ottime opportunità di sorpasso, in particolare quello che porta alla curva 14, preceduto da una zona di DRS (Drag Reduction System) che aggiunge ulteriore eccitazione alle gare. La curva 1 è particolarmente nota per il suo disegno unico: inizia con un ampio raggio che si restringe progressivamente, obbligando i piloti a una frenata tardiva e a un ingresso ad alta velocità, per poi rallentare significativamente mentre cercano di posizionarsi per le curve successive.

Il mix di curve ad alta, media e bassa velocità richiede un setup della vettura molto equilibrato, in grado di adattarsi a un'ampia gamma di condizioni. Questo rende il tracciato non solo una sfida per i piloti e i team, ma anche un test cruciale per le prestazioni complessive delle monoposto.

Il circuito di Shanghai non è solo una prova di velocità, ma anche di strategia, con le squadre costrette a bilanciare attentamente la scelta degli pneumatici e i piani di gara in risposta alle sue variegate caratteristiche. Inoltre, le condizioni meteo possono variare significativamente, aggiungendo un ulteriore livello di imprevedibilità alla competizione.

Come vedere il GP della Cina in diretta streaming

Il campionato di Formula 1 2024 verrà trasmesso in esclusiva dal canale TV Sky Sport F1. Questo canale offre la copertura live di diversi eventi legati al Campionato Mondiale di Formula 1, includendo non solo le gare, ma anche le qualifiche, le prove libere e le conferenze stampa dei piloti. Sky Sport F1 estende la sua offerta alle categorie minori quali Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.

Per gli abbonati desiderosi di seguire gli eventi in streaming, Sky fornisce l'applicazione Sky Go, che consente la visione di un'ampia gamma di contenuti, tra cui quelli dedicati alla Formula 1 su diversi dispositivi come PC, smartphone e tablet. Come alternativa al servizio di abbonamento tradizionale di Sky, gli appassionati hanno l'opzione di abbonarsi a NOW per godere delle emozioni della Formula 1.

Come vedere il GP della Cina in diretta streaming gratis dall’estero

Se vi trovate o vivete in Austria o in Lussemburgo, potete godervi ogni secondo del Gran Premio del Brasile di F1 in diretta streaming completamente gratis. Infatti, le emittenti in chiaro ORF in Austria e RTL Zwee in Lussemburgo trasmetteranno ogni sessione del Gran Premio, comprese le qualifiche e le prove libere. Se non vi trovate in uno di questi Paesi, non preoccupatevi: potrete sintonizzarvi su questi canali grazie a una VPN.

Avendo testato molte VPN diverse, possiamo garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la nostra VPN preferita per rapporto qualità-prezzo. NordVPN offre una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, e l'abbiamo classificata come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo.

Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo.

Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese.

Utilizzare una VPN è incredibilmente semplice. Basta installare quella che avete scelto, selezionare la località a cui volete connettervi, mettervi comodi e godervi la vostra trasmissione preferita.

NordVPN NordVPN è fra le scelte migliori, se non la migliore, per il rapporto qualità/prezzo. Sicura, performante e davvero molto funzionale, questa VPN potrebbe essere davvero ciò che vi serve. Inoltre, potrete provare i servizi di NordVPN per 30 giorni e, se non sarete soddisfatti, otterrete un rimborso completo. VEDI OFFERTA ExpressVPN Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo. VEDI OFFERTA Surfshark Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese. VEDI OFFERTA

GP della Cina 2024: orari

Ecco gli orari per seguire prove, qualifiche e gara in diretta:

Venerdì 19 aprile:

Prove Libere 1 – Ore 04:00

Prove Libere 2 – Ore 08:00

Sabato 20 aprile:

Prove Libere 3 – Ore 05:00

Qualifiche – Ore 08:00

Domenica 21 aprile:

Gara – Ore 08:00

Classifica piloti 2024