Facebook a pagamento è un ricatto? O paghi o addio privacy

Visto gli aggiornamenti delle normative sulla privacy in Europa, Meta ha recentemente posto un dubbio agli utenti di Facebook e Instagram nella regione: accettare di ricevere annunci mirati o sottoscrivere un abbonamento mensile di €10 per ciascuna app (o smettere di usarle del tutto). Ovviamente la scelta ha suscitato polemiche e ora un gruppo austriaco per la privacy, noyb, ha presentato un reclamo contro Meta a nome di un cliente in difficoltà finanziaria.

Secondo noyb, il prezzo dell'abbonamento è eccessivo rispetto al valore che Facebook offre, rendendo questa una specie di minaccia per gli utenti che non hanno i mezzi per pagare un abbonamento. Max Schrems, fondatore di noyb e noto sostenitore della privacy dell'UE, ha sottolineato che oltre il 20% della popolazione dell'UE è già a rischio di povertà, e per molti, un sistema "Paga o Acconsenti" significa dover scegliere tra le necessità quotidiane e la privacy.

Noyb ha evidenziato che solo tra il 3 e il 10 percento degli utenti desidera annunci personalizzati, ma il 99,9 percento acconsente a causa della mancanza di una vera alternativa. L'avvocato per la protezione dei dati di noyb, Felix Mikolasch, ha sottolineato che la legge dell'UE richiede che il consenso sia una libera scelta dell'utente, ma Meta sta effettivamente addebitando una "tariffa per la privacy" fino a €250 all'anno per chi vuole esercitare il proprio diritto fondamentale alla protezione dei dati.

Meta ha difeso la propria posizione, affermando che l'opzione dell'abbonamento senza annunci rispetta le leggi dell'UE. Tuttavia, noyb sostiene che questa mossa potrebbe innescare un "effetto domino", rendendo la privacy online un lusso inaccessibile se altri provider di app seguono l'esempio.

C'è comunque da sottolineare che questa controversia solleva importanti questioni sulla giustizia e l'accessibilità della privacy online, con noyb che sostiene che l'approccio di Meta potrebbe portare a una situazione in cui la protezione dei dati diventa disponibile "solo per i ricchi". Forse è già così.