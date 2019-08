Fastweb, DAZN sbarca nella nuova offerta Casa

Fastweb e DAZN hanno avviato una nuova partnership, che porterà tutti i numerosi contenuti sportivi della piattaforma di streaming all'interno della nuova tariffa Internet residenziale.

Fastweb e DAZN hanno siglato un accordo che combina tutta l’offerta sportiva della piattaforma di streaming live e on-demand di DAZN con i servizi Internet a banda ultra larga e la telefonia fissa di Fastweb. Grazie all’intesa raggiunta è da oggi disponibile per tutti i nuovi clienti l’offerta Fastweb Casa e DAZN che integra il meglio della connettività e del servizio voce fissi con contenuti sportivi di qualità, ad un prezzo competitivo e senza sorprese in bolletta.

Con Fastweb Casa e DAZN i clienti potranno navigare in Internet senza limiti e alla massima velocità disponibile, chiamare senza limiti dal proprio telefono di casa verso tutti i numeri nazionali sia fissi che mobili, accedere al nuovo servizio di assistenza clienti disponibile dall’area clienti MyFastweb e beneficiare di tutta l’offerta di eventi sportivi disponibili sulla piattaforma streaming di DAZN, sia live che on demand, il tutto al prezzo di 40,95 euro al mese (35,95 euro per i clienti che scelgono di attivare l’offerta online dal sito fastweb.it).

In particolare, sottoscrivendo la nuova offerta oltre in esclusiva alle tre partite per ogni giornata di Serie A e a tutti i match della Serie B, alle competizioni europee più importanti come La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, è possibile accedere anche a un’ampia offerta di contenuti sportivi extra calcistici.

Su DAZN sono infatti visibili anche i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che trasmettono nel corso dell’anno alcuni grandi eventi sportivi, dal Giro d’Italia al Tour de France e alla Vuelta di ciclismo, dall’Australian Open al Roland Garros all’US Open di tennis, dalla Formula E alla 24 Ore di Le Mans, al campionato WTCR di motori, dalla Serie A all’Eurolega di basket, oltre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

L’offerta sportiva di DAZN include inoltre anche il football americano dell’NFL e la Major League Baseball (MLB), la boxe e le arti marziali miste (Ufc e Bellator), i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, Nascar e DTM, le principali competizioni europee di rugby (Pro14, Champions Cup e Challenge Cup) e la Cev Champions League di pallavolo.

Fastweb Casa e DAZN permette inoltre la visione illimitata di tutti i contenuti sportivi su due dispositivi diversi (TV, cellulare, tablet, pc o console per videogiochi) in contemporanea e di connettere fino a 6 device.

Attivare l’offerta è molto semplice e veloce. Sottoscrivendo il servizio in uno dei punti vendita o da web tutti i nuovi clienti Fastweb troveranno direttamente nella propria area clienti My Fastweb le indicazioni per attivare sul sito dazn.com la fruizione di tutti i contenuti.

Come tutte le altre offerte di Fastweb basate sulla strategia #nientecomeprima volta alla chiarezza delle tariffe anche Fastweb Casa e DAZN è senza costi nascosti e non ha vincoli di durata. Inoltre nell’ottica della semplificazione il cliente riceverà da Fastweb un’unica fattura con un prezzo trasparente e comprensivo di entrambe le componenti del servizio.