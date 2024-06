Fastweb vende la sua quota in FiberCop a KKR per 438,7 milioni di euro

Fastweb, controllata da Swisscom in Italia, ha raggiunto un accordo con Optics Bidco, società controllata da KKR, per la vendita della sua quota del 4,5% in FiberCop. La cessione, per un valore di 438,7 milioni di euro, avverrà in contanti, in linea con il prezzo pro rata pagato da KKR a TIM per la sua quota. La transazione è subordinata al completamento dell'acquisizione di NetCo da parte di KKR, il cui closing è previsto tra giugno e luglio 2024.

Fastweb non rimarrà nella rete TIM al fianco di KKR, MEF e altri investitori internazionali coinvolti

La società ha confermato l'accordo il 5 giugno, dichiarando che il prezzo concordato di 438,7 milioni di euro è in linea con il valore pro rata pagato da KKR a TIM. La cessione del 4,5% di FiberCop segna un importante cambiamento per Fastweb, che è stata azionista di FiberCop sin dalla sua creazione nel 2021. FiberCop è stata fondata da TIM e dal fondo americano KKR per accelerare lo sviluppo delle infrastrutture in fibra ottica in Italia.

Secondo quanto specificato da Fastweb, la vendita della quota non influirà sull'accordo wholesale esistente con FiberCop. Questo punto è cruciale per la società guidata dal CEO Walter Renna, che ha affrontato alcune tensioni prima dell'accordo finale e del conseguente via libera della Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea all'affare.

Fastweb rimane fortemente impegnata nella sua missione di guidare l'innovazione e lo sviluppo della connettività in Italia.

La società continuerà a effettuare importanti investimenti per aumentare la copertura della propria rete in fibra ottica proprietaria e controllata end-to-end. Inoltre, Fastweb continuerà a essere un fornitore chiave di servizi all'ingrosso a terzi, garantendo la disponibilità di offerte solide e competitive sul mercato.

L'uscita di Fastweb da FiberCop, dopo tre anni di partecipazione, segna un momento significativo per l'azienda e per il mercato delle telecomunicazioni in Italia. Con il closing dell'operazione NetCo atteso nel terzo trimestre del 2024, Fastweb si prepara a concentrarsi ulteriormente sulla propria rete e sui servizi offerti ai clienti, mantenendo un ruolo di rilievo nello sviluppo delle infrastrutture digitali del paese.