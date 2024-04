AngryGF, un'app per fidanzate IA, offre un'esperienza unica agli utenti, divergendo dalle solite applicazioni che promettono relazioni senza problemi. Contrariamente alle altre app che mirano a fornire un'esperienza piacevole e senza conflitti, AngryGF permette agli utenti di affrontare e gestire la rabbia della partner virtuale.

L'applicazione offre un approccio "gamificato" per sviluppare le capacità di comunicazione specifiche di una fidanzata. Simula scenari di vita reale che potrebbero causare irritazione a una fidanzata, e l'utente guadagna punti se riesce a calmare efficacemente la partner virtuale.

L'obiettivo di AngryGF è quello di allenare gli utenti a gestire situazioni difficili e a migliorare le loro abilità di comunicazione all'interno di una relazione. Tuttavia, l'utilità pratica di un'applicazione che si basa su stereotipi e imita comportamenti irrazionali è decisamente discutibile.

Quanto potrebbe essere valido l'approccio di AngryGF nel migliorare le relazioni umane?

La giornalista Katie Knibbs di Wired ha provato l'applicazione e ha riscontrato che, nonostante cercasse di interagire in modo premuroso, il chatbot rispondeva in modo eccessivamente sarcastico e aggressivo.

Emilia Aviles, co-creatrice dell'applicazione, ha dichiarato che l'ispirazione per AngryGF deriva dalle sue esperienze personali nelle relazioni. C'è da dire che lo sviluppo dell'applicazione non ha coinvolto il contributo di un esperto in materia, il che contribuisce a sollevare dubbi sulla sua efficacia nel fornire consigli utili e sani.

Avere difficoltà di comunicazione all'interno di una relazione è piuttosto normale, ma l'utilizzo di un'app IA che imita comportamenti tossici potrebbe non essere la soluzione migliore per affrontarli. Invece di affidarsi a un'applicazione che perpetua stereotipi e comportamenti dannosi, potrebbe essere più utile cercare consigli da professionisti qualificati o impegnarsi in una comunicazione aperta e onesta con il proprio partner.