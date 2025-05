Ecco il supercharger portatile da 1 MegaWatt

La rivoluzione dei cantieri elettrici arriva con il caricatore mobile da megawatt sviluppato da Komatsu e Dimaag. Questo innovativo sistema promette di risolvere uno dei problemi più critici nell'elettrificazione delle attrezzature da costruzione: la disponibilità di energia in luoghi remoti o privi di infrastrutture. Mentre i macchinari elettrici stanno dimostrando vantaggi indiscutibili in termini di sicurezza, precisione e prestazioni rispetto ai tradizionali diesel, la logistica di ricarica rappresentava finora un ostacolo insormontabile. Il Mobile Megawatt Charging System (MWCS) potrebbe finalmente colmare questa lacuna, portando la potenza direttamente dove serve.

Frutto della collaborazione tra il colosso giapponese Komatsu e Dimaag, azienda fondata da Ian Wright (co-fondatore di Tesla), il sistema mobile di ricarica può essere rapidamente dispiegato in qualsiasi punto del cantiere. La tecnologia alla base del dispositivo unisce un convertitore DC-DC ad alta efficienza con un sistema di accumulo energetico (BESS) progettato per garantire scariche rapide e cicli di vita prolungati. L'aspetto più rivoluzionario risiede nella potenza di carica: il sistema base parte da un megawatt, ma è progettato per essere scalabile fino a sei megawatt (una super wallbox).

Il prototipo presentato è dotato di un pacco batterie da 295 kWh e un connettore MCS capace di erogare fino a 1.500 ampere a 1.000 volt. Ma il MWCS non è solo potente - è anche estremamente versatile. La mobilità è garantita da pneumatici AT di qualità industriale, trazione integrale e quattro ruote sterzanti, caratteristiche che gli permettono di muoversi agevolmente su terreni accidentati dove altri sistemi non potrebbero arrivare. Questo approccio consente di implementare una strategia di ricarica flessibile: il caricatore mobile può spostarsi tra i vari macchinari del cantiere, rifornendoli di energia durante i cambi di turno o nei momenti di inattività.

Il sistema di gestione termica avanzato ottimizza sia la sicurezza che la durata della batteria durante l'erogazione di alta potenza, un aspetto critico considerando i carichi di lavoro intensi tipici dei cantieri. La robustezza del design non è casuale, ma risponde alle esigenze specifiche di un settore dove l'affidabilità è fondamentale e i fermi macchina possono tradursi in costi elevati.

Ian Wright, VP Engineering di Dimaag, ha sottolineato come questo sistema rappresenti un cambio di paradigma: "L'elettrificazione dei veicoli off-road richiede soluzioni pratiche che non solo eguaglino, ma superino le prestazioni dei motori diesel equivalenti, offrendo al contempo sostanziali risparmi sul costo totale di proprietà. I sistemi di elettrificazione e ricarica ad alta potenza di Dimaag sono progettati per raggiungere questo obiettivo."

Il concetto operativo prevede che il caricatore mobile faccia il suo giro nel cantiere rifornendo i vari macchinari, per poi tornare a ricaricarsi collegandosi alla rete elettrica, quando disponibile. In assenza di connessione alla rete, il sistema può essere ricaricato durante i periodi di inattività del cantiere, garantendo così un ciclo di lavoro continuo e ottimizzato.

Il MWCS ha fatto il suo debutto ufficiale alla fiera delle costruzioni bauma di quest'anno, attirando notevole interesse tra gli addetti ai lavori. Le prove sul campo sono previste entro la fine dell'anno, un segnale che l'implementazione commerciale potrebbe non essere troppo lontana. L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della spinta di Komatsu verso la completa elettrificazione dei propri macchinari, con numerosi modelli già presentati negli ultimi mesi.

Concettualmente simile alla piattaforma di alimentazione mobile in fase di sviluppo presso l'americana Dannar, il MWCS si distingue per il calibro dei nomi coinvolti nel progetto. La combinazione dell'esperienza di Komatsu nella costruzione di macchinari pesanti con l'innovazione tecnologica di Dimaag nel campo dell'elettrificazione potrebbe rivelarsi vincente in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.

Il settore delle costruzioni, tradizionalmente tra i più dipendenti dai combustibili fossili, sta attraversando una rapida trasformazione. L'introduzione di soluzioni di ricarica mobili ad alta potenza rappresenta un tassello fondamentale per rendere praticabile ed economicamente vantaggiosa questa transizione. Con la possibilità di scalare fino a sei megawatt, il sistema Komatsu-Dimaag si posiziona come una risposta concreta anche per i macchinari più energivori, suggerendo che i produttori hanno già identificato una domanda specifica per questa capacità.