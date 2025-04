Fischio d’inizio con DAZN! Mondiale per Club a soli 19,90€ per 4 mesi

Se siete appassionati di calcio e non vedete l’ora di vivere le emozioni del Mondiale per Club 2025, DAZN ha pensato a un’offerta che fa proprio al caso vostro. La piattaforma streaming ha infatti lanciato una promozione esclusiva che vi consente di seguire tutte le partite della competizione a un prezzo vantaggioso. I primi 4 mesi di abbonamento al piano "Standard" saranno disponibili a soli 19,90€ anziché 44,99€, una proposta che vi permetterà di vivere in diretta le sfide tra le migliori squadre del mondo senza dover rinunciare alla qualità e alla convenienza.

Click here /destination:https%3A%2F%2Fwww.dazn.com%2Fit-IT%2Fwelcome" label="Vedi offerta su DAZN" level="primary"]

Offerta DAZN, chi dovrebbe abbonarsi?

Questa offerta è valida fino al 6 maggio, quindi avrete ancora qualche giorno per approfittarne e non perdervi neanche un minuto del Mondiale per Club 2025. Con DAZN, non solo potrete seguire tutte le partite del torneo, ma avrete anche accesso a un'ampia gamma di contenuti sportivi, garantendo un’esperienza unica, che vi terrà incollati allo schermo per mesi. È un’opportunità rara, che consente di vivere il calcio internazionale a un costo ridotto, ma senza rinunciare alla qualità del servizio.

Il piano "Standard" che vi viene proposto nell’ambito di questa promozione è adatto per chi cerca una fruizione comoda e versatile dei contenuti. DAZN è infatti disponibile su molteplici dispositivi, tra cui smart TV, smartphone, tablet e computer, offrendo così la massima flessibilità. Potrete scegliere come e quando seguire il Mondiale per Club, sia a casa che in movimento. Inoltre, la qualità delle trasmissioni è sempre al top, per permettervi di vivere ogni momento della competizione con immagini nitide e un suono cristallino.

Oltre al Mondiale per Club, l’abbonamento "Standard" vi dà accesso a un catalogo ricco di eventi sportivi. In questo modo, non solo potrete seguire la competizione, ma avrete a disposizione una vasta scelta di sport da gustare in qualsiasi momento. Se siete amanti del calcio, ma anche di altri sport come il basket, la MotoGP o il tennis, DAZN soddisfa ogni vostra esigenza con programmi esclusivi, documentari e contenuti on demand. Un abbonamento che offre molto più di quanto possiate immaginare, rendendo ogni giorno ricco di sport e divertimento.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica. Attivando l’abbonamento entro il 6 maggio, potrete approfittare di un’offerta imperdibile che vi consente di seguire il Mondiale per Club e molto altro ancora a un prezzo decisamente vantaggioso. 4 mesi di calcio e sport di alta qualità, con una spesa che equivale a meno di una singola partita in altri contesti. Approfittate di questa promozione e preparatevi a vivere un’estate indimenticabile con DAZN!

