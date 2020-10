Telefonia fissa e mobile, le migliori offerte di ottobre 2020

Aggiornata a ottobre 2020

Per questo mese non si segnala alcuna novità tra le offerte di telefonia fissa e mobile.

Offerte di telefonia fissa e mobile

Le cosiddette offerte convergenti, che uniscono cioè in una sola tariffa telefonia fissa e mobile, sono in costante crescita. Per gli utenti infatti questo tipo di offerte rappresenta una concreta possibilità di risparmio. Vediamo, quindi, quali sono le migliori attualmente attivabili sul mercato.

TIM Unica

La proposta di TIM per chi vuole unire in un solo abbonamento il fisso ed il mobile è TIM Unica. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica sino ad una velocità massima di 1 Gbps

Possibilità di abbinare fino a 6 SIM TIM per smartphone con traffico dati mensile illimitato

TIM Unica prevede un canone mensile di 29,90 euro al mese per la connessione alla rete fissa, comprensivo di attivazione, accesso illimitato e gratuito a tutti i contenuti di TIM Vision e modem Wi-Fi, a cui andrò aggiunto il costo della tariffa mobile selezionata, mentre il traffico dati mobile illimitato è gratuito.

Fastweb Casa + Mobile

Fastweb permette di attivare un’offerta per la linea fissa di casa abbinandola ad una SIM Fastweb Mobile con una tariffa completa da utilizzare sullo smartphone. Le offerte per il fisso sono le seguenti:

Connessione ad Internet su fibra a 1 Gbps senza limiti

Linea telefonica fissa con chiamate illimitate

SIM con 50 GB di traffico dati mensili

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

La tariffa presenta un costo di 34,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Vodafone Giga Family Infinito Edition

Vodafone propone una particolare tariffa tutto incluso agli utenti che vogliono attivare un unico abbonamento fisso e mobile per ridurre i costi della telefonia senza rinunciare a nulla. La tariffa in questione è Vodafone Giga Family Infinito Edition ed offre i seguenti bonus:

Linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso i fissi ed i mobili nazionali

Connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica sino a 1 Giga

SIM per smartphone con 30 GB di traffico dati

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

Vodafone Giga Family Infinito Edition costa 39,90 euro al mese, senza costi di attivazione aggiuntivi.

