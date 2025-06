L’adrenalina della Formula 1 non conosce confini, ma i diritti televisivi sì. Se ti trovi fuori dall’Italia e non vuoi perderti neanche un giro del prossimo Gran Premio d’Austria, la soluzione ideale è utilizzare una delle migliori VPN. Grazie a questo strumento, puoi simulare una connessione dall’Italia e accedere ai contenuti trasmessi da emittenti come Sky Sport o in chiaro su TV8. Una VPN ti consente di bypassare le restrizioni geografiche e vivere tutte le emozioni della gara come se fossi a casa tua, ovunque tu sia nel mondo.

Orari diretta Sky

Venerdì 27 giugno

13:30 Prove Libere 1

17:00 Prove Libere 2

Sabato 28 giugno

12:30 Prove Libere 3

16:00 Qualifiche

Domenica 29 giugno

15:00 Gara

Orari TV8

Per chi preferisce la differita su TV8, le qualifiche andranno in onda alle 18:00, mentre la gara sarà trasmessa alle 18:30.

Come si presentano piloti e team

Quest’anno, Russell arriva al Red Bull Ring galvanizzato dal trionfo in Canada e punta a ripetersi. Occhi puntati anche su Oscar Piastri, che guida il gruppo degli inseguitori con 22 punti di vantaggio su Norris e 43 su Verstappen, in un campionato più aperto che mai.

La Ferrari è chiamata al riscatto dopo un weekend difficile a Montreal. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ora compagni di squadra, ripongono grandi speranze negli aggiornamenti tecnici e aerodinamici sviluppati a Maranello. Il tracciato di Spielberg, con le sue curve rapide e i lunghi rettilinei, rappresenta un banco di prova cruciale per la competitività della rossa nella seconda parte di stagione. Sarà sufficiente per rientrare nella lotta al vertice? Lo scopriremo molto presto.

Come vedere il GP di Spagna dall'estero

Per chi si trova all'estero durante un weekend di gara e vuole comunque seguire il Gran Premio, esiste una soluzione semplice ed efficace: l'uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista.