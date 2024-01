Forno Pizza G3 Ferrari: il MIGLIORE a un prezzo STRACCIATO! (-18%)

Ieri era la giornata mondiale della pizza e, per l'occasione, vi è venuta voglia di farla in casa, ottenendo un risultato pari a quello del ristorante? A fare al caso vostro è il forno pizza G3 Ferrari G10006 Pizza Express Delizia: con una potenza di 1200 W e un termostato regolabile fino a 400°C, vi garantirà una pizza fragrante e perfetta in soli 5 minuti. La bella notizia? Oggi è disponibile su Amazon a soli 89,90€ anziché 109,90€!

G3 Ferrari G10006, chi dovrebbe acquistarlo?

Il G3 Ferrari G10006 Pizza Express Delizia è un vero e proprio gioiello per gli amanti della pizza fatta in casa. Con una potenza di 1200 W e una temperatura massima raggiungibile di 400°, questo forno assicura una cottura rapida e uniforme, regalando una pizza croccante e fragrante in soli cinque minuti. Inoltre, include una pratica paletta in alluminio e un ricettario, trasformando la vostra cucina in una vera pizzeria.

Il forno pizza dispone, inoltre, di un piatto in pietra refrattaria da 31 cm di diametro per una cottura perfetta e uniforme. L'indicatore luminoso di funzionamento assicura una preparazione impeccabile, mentre il timer di 5 minuti con segnale acustico e la doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato garantiscono risultati sempre perfetti.

Insomma, il G3 Ferrari G10006 Pizza Express Delizia è l'investimento perfetto per le serate in famiglia o con gli amici, poiché vi assicura un risultato professionale con il minimo sforzo. Non perdete l'opportunità di trasformare ogni vostro pasto in un evento speciale, il tutto spendendo meno di 100€ grazie all'offerta di Amazon!

