Fujifilm: fino a 1600€ di cashback sulla gamma GFX e la Serie X

Fujifilm è tra i leader indiscussi nel mondo della fotografia, offrendo soluzioni eccellenti sia per gli appassionati che per i professionisti alla ricerca di fotocamere e obiettivi di alta qualità. Oggi siamo qui per segnalarvi che l'azienda ha pubblicato una vantaggiosa promozione sotto forma di cashback, dedicata a una selezione di prodotti delle sue linee GFX e Serie X, che rappresentano rispettivamente il fiore all'occhiello delle fotocamere a medio formato e di quelle con sensore APS-C. Questa iniziativa offre la possibilità di ottenere un rimborso fino a 1.600€ su un'ampia gamma di macchine fotografiche e obiettivi, rappresentando un'occasione imperdibile per chi desidera elevare il proprio equipaggiamento fotografico. Data l'eccezionalità dell'offerta, che rimarrà valida fino al 31 marzo, vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire questa opportunità di accedere a tecnologia fotografica di punta a condizioni vantaggiose.

Fujifilm Cashback, chi dovrebbe approfittarne?

Fujifilm Cashback è un'iniziativa che dovrebbe interessare una vasta gamma di fotografi, da coloro che stanno iniziando e desiderano investire in attrezzature di alta qualità, a professionisti esperti che vogliono aggiornare o espandere il proprio kit fotografico. Siccome la promozione riguarda in particolare la serie GFX e Serie X, dovrebbero approfittarne soprattutto gli appassionati di fotografia che prediligono la qualità dell'immagine superiore e la versatilità che queste linee offrono.

Gli utenti della Serie X beneficeranno della portabilità e della qualità delle immagini che i sensori APS-C possono offrire, ideali per la fotografia di strada, di viaggio, e per chi cerca una soluzione più leggera senza compromettere le prestazioni. D'altra parte, gli utenti della serie GFX, grazie ai loro sensori medio formato, avranno accesso a una qualità d'immagine superiore, con una maggiore gamma dinamica, dettagli più ricchi e una profondità di campo più controllata, un enorme vantaggio per la fotografia di paesaggio, ritrattistica, moda e fotografia commerciale.

Il miglior cashback lo si avrà con la GFX100S, che si tradurrà in un rimborso di 1.600€, ma anche con le due GFX50S II (in versione Body e con kit 35-70mm) si avrà diritto a un rimborso importante del valore di 1.000€. A seguire vi lasciamo la lista di tutte le fotocamere e accessori compatibili con il cashback e il relativo rimborso in euro:

GFX100S : rimborso di 1.600€

: rimborso di 1.600€ GFX50S II Body : rimborso di 1.000€

: rimborso di 1.000€ GFX50S II Kit 35-70mm : rimborso di 1.000€

: rimborso di 1.000€ GF23mmF4 R LM WR : rimborso di 500€

: rimborso di 500€ GF80mmF1.7 R WR : rimborso di 500€

: rimborso di 500€ GF110mmF2 LM WR : rimborso di 600€

: rimborso di 600€ GF32-64mmF4 R LM WR : rimborso di 500€

: rimborso di 500€ GF45-100mm F4 R LM OIS WR : rimborso di 500€

: rimborso di 500€ GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR : rimborso di 400€

: rimborso di 400€ X-T5 Body : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ X-T5 18-55mm kit : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ X-T5 16-80mm kit : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ X-H2 Body : rimborso di 150€

: rimborso di 150€ X-H2 16-80mm kit : rimborso di 200€

: rimborso di 200€ XF16mmF1.4 R WR : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ XF50mm F1.0 R WR : rimborso di 300€

: rimborso di 300€ XF56mmF1.2 R WR : rimborso di 100€

: rimborso di 100€ XF8-16mmF2.8 R LM WR : rimborso di 200€

: rimborso di 200€ XF100-400mmF4.5-F5.6 R LM OIS WR : rimborso 400€

: rimborso 400€ XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR: rimborso 400€

Per partecipare alla promozione basta acquistare uno dei prodotti citati entro il termine utile e successivamente seguire le istruzioni sul sito web FUJIFILM per richiedere il rimborso, dove troverete anche tutti gli altri dettagli sull'iniziativa. Una volta acquistato, le richieste di rimborso dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2024 per essere accettate. Ogni cliente può beneficiare della promozione acquistando ogni prodotto incluso una sola volta, con un massimo di 5 richieste di rimborso per persona durante il periodo promozionale.

Di seguito la lista completa dei rivenditori autorizzati: