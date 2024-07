FUJIFILM: fino a 1.600€ di sconto in cassa su GFX100S e GFX50S II

I saldi estivi sono iniziati e Fujifilm ha da poco annunciato l'avvio della promozione estiva "Instant Rebate", valida fino al 30 settembre 2024. Durante questo periodo, tutti coloro che acquisteranno una fotocamera GFX100S o GFX50S II potranno beneficiare di uno sconto immediato al momento dell'acquisto, sia in negozio che online. Gli sconti sono applicabili esclusivamente per acquisti effettuati in un'unica soluzione.

L'offerta sarà valida fino al 30 settembre, quindi vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo.

Dettagli degli sconti:

GFX100S: sconto di 1600 euro IVA inclusa.

sconto di 1600 euro IVA inclusa. GFX50S II e GFX50S II KIT GF35-70mm: sconto di 1000 euro IVA inclusa.

Questa promozione è un'opportunità irripetibile per aggiornare la propria attrezzatura fotografica e portare la propria creatività a un livello superiore, grazie alla qualità del sistema GFX di Fujifilm, produttore storico che produce alcune delle migliori mirrorless in circolazione.

Noto per il suo design leggero e compatto, il sistema GFX offre dettagli incredibili grazie ai sensori ad alta risoluzione di cui fa uso, conferendo una tridimensionalità impressionante alle immagini divenuta marchio distintivo del brand.

Perché scegliere GFX100S e GFX50S II?

GFX100S: questo modello è ideale per i fotografi professionisti e gli appassionati che cercano la massima qualità d'immagine. Dotata di un sensore medio formato da 102MP , questa fotocamera garantisce dettagli straordinari e una gamma dinamica eccezionale.

questo modello è ideale per i fotografi professionisti e gli appassionati che cercano la massima qualità d'immagine. Dotata di un sensore medio formato da , questa fotocamera garantisce dettagli straordinari e una gamma dinamica eccezionale. GFX50S II: perfetta per chi desidera un mix di prestazioni elevate e facilità d'uso, grazie al sensore medio formato da 51.4MP. Il KIT con l'obiettivo GF35-70mm offre versatilità per ogni situazione di scatto, rendendola una scelta eccellente per ogni fotografo.

Come accedere all'offerta

La promozione è valida fino al 30 settembre solo per prodotti nuovi distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A. e acquistati presso un rivenditore autorizzato, sia in negozio che online, entro il periodo di validità. Per ulteriori dettagli sulla promozione e per consultare la lista dei rivenditori autorizzati, visita il sito Fujifilm a questo indirizzo.