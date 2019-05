Fujifilm GFX100 ufficiale, 102 megapixel a 10.000 dollari

Fujifilm GFX ufficiale: 102 megapixel e 10.000 dollari per una mirrorless con sensore medio-formato dalle altissime prestazioni.

Fujifilm ha ufficializzato che la GFX100, una mirrorless con sensore medio-formato e risoluzione di ben 102 megapixel, arriverà presto sul mercato a un prezzo di circa 10.000 dollari senza obiettivo.

Si tratta chiaramente di una macchina dedicata ai professionisti del settore che, oltre alla risoluzione, ha tanto altro da offrire. Partiamo proprio del sensore: si tratta di un’unità retroilluminata che consente dunque di gestire in maniera ottimale le situazioni di bassa luminosità e gode di una copertura totale per quanto riguarda i punti di autofocus a rilevamento di fase, oltre a riconoscere gli occhi e i visi.

Il sistema di messa a fuoco è dunque più veloce del 210% rispetto a quello presente sulla GFX 50R, che invece è a contrasto. Sensore che peraltro è anche stabilizzato fino a 5.5 stop, per ridurre i tremolii che si possono presentare in fase di scatto.

Ottime le prestazioni anche per quanto riguarda la registrazione video. La GFX100 permette di girare filmati fino al 4K 30 fps a 4:2:2 10-bit. Si tratta di valori impressionanti, soprattutto considerando che è la prima volta che una fotocamera a medio formato permette di farlo.

Il risultato dovrebbe essere di altissimo livello, grazie a una bassa profondità di campo e a colori molto naturali, come promesso dalla stessa Fujifilm. Ovviamente con tale risoluzione, i video potrebbero essere comunque presentare effetti di aliasing e moire, ma bisogna attendere una prova approfondita sul campo per verificare.

Nella parte posteriore è presente un display orientabile con una risoluzione di 5.76 milioni di punti, un mirino elettronico intercambiabile e un doppio slot per schede UHS-II, oltre al doppio slot per le batterie.

È in grado di scattare foto RAW a 16-bit e non mancano i classici filtri foto di Fujifilm, come Velvia, Eterna Cinema e quello monocromatico. La GFX100 è anche dotata di un nuovo effetto per ammorbidire la resa della pelle, in modo da rendere al meglio nella ritrattistica.

Infine è resistente a polvere e umidità. Le dimensioni non sono ovviamente compatte come una mirrorless APS-C come ad esempio la X-T100, ma sono comunque paragonabili a quelle di una reflex professionale come la Canon 1Ds MkIII. Il peso è di circa 1,5 kg con all’interno le due batterie e le due schede UHS-II.