La mirrorless più piccola del mondo è carinissima e potete averla per poco

Yashica torna alla ribalta, o almeno ci prova, con la micro mirrorless Yashica - I'm Back. Si tratta di una fotocamera incredibilmente piccola, che tuttavia non rinuncia a un set di obiettivi intercambiabili compatibili con gli innesti Sony, Canon e Nikon. Misura solo 1.97 x 3.03 pollici e include uno schermo angolabile. Potete averla sostenendo il progetto su Kickstarter, cha ha già superato i 150mila dollari - su un obiettivo iniziale di 10mila.

Yashica - I'm Back, nome che svela chiaramente il tentativo di rispolverare un nome con una grande storia, utilizza un sensore di 1/2,33 pollici, simile a quello dei cellulari economici. Non è certo qualche che può far miracoli, ma scegliendo il kit completo avrete tre obiettivi e una serie di accessori per un’esperienza fotografica completa.

Yashica - I'm Back non punta a competere in termini di qualità, ma a offrire un'alternativa divertente e nostalgica. Facila da trasportare, grazie agli obiettivi dedicati può essere interessante da usare al posto dello smartphone, e potrebbe piacere a viaggiatori e vlogger. Sicuramente ci sono molti appassionati di fotografia che vorranno averne una solo per il gusto di averla.

Può anche registrare video, e non manca il connettore per usare un microfono esterno. La connettività Wi-Fi consente il trasferimento rapido e semplice delle immagini su smartphone o altri dispositivi, rendendo la condivisione sui social media immediata.

In conclusione, la Micro Mirrorless Yashica - I'm Back è più di una semplice fotocamera compatta. È un'opportunità per gli appassionati di fotografia di esplorare nuove possibilità creative con uno strumento che unisce il meglio del passato e del presente, senza compromessi sulla qualità o sulla praticità.