Gemini per Google Workspace ora parla italiano

Gemini per Google Workspace è l'evoluzione della soluzione di Intelligenza Artificiale precedentemente conosciuta col nome di Google Bard AI. È pensata per cercare informazioni, pianificare attività, scrivere, apprendere e molto altro ancora, senza uscire dalla piattaforma Google per il lavoro e la collaborazione tra i team.

Per fare alcuni esempi, Gemini ci aiuta a ottimizzare i testi, a riassumere informazioni prendendole da file diversi. E anche a gestire le decine o centinaia di email che languono nella casella. In che modo? Ad esempio supportandoci nella scrittura di risposte veloci per facilitare le operazioni di customer care. Oppure filtrando le email importanti che necessitano di una risposta rapida.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Le nuove lingue di Gemini per Google Workspace

Da oggi, il supporto linguistico è stato ampliato all’italiano e ad altre sei lingue: tedesco, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e francese. Possiamo, quindi, usare Gemini nella nostra lingua con le principali applicazioni di Google Workspace, come Documenti, Fogli, Gmail e Drive, accedendovi direttamente dal riquadro laterale del menu, all'interno del nostro profilo. Presto il supporto linguistico sarà esteso anche a Google Presentazioni.

Funzioni base e avanzate

Come accade con i principali sistemi basati su AI in circolazione, anche Gemini è disponibile gratuitamente solo in modo limitato. Possiamo comunque provare la versione avanzata per 60 giorni, così da testare le sue potenzialità in lungo e in largo, senza spendere nulla. In poche parole, Gemini è gratis per uso personale o per piccoli progetti, mentre serve un abbonamento per il suo utilizzo in azienda.

Un avviso: alcune chat con Gemini vengono salvate e sottoposte a revisione umana per migliorare la Google AI. Se questo non ci piace basta disattivare Attività delle app Gemini, oppure evitare di inserire informazioni che consideriamo sensibili o non vorremmo che fossero analizzate.

Esperienze reali con Gemini per Google Workspace

Gemini non serve solo per le piccole operazioni noiose di tutti i giorni, come la gestione delle email. L’azienda brasiliana Natura usa Google AI anche a livello manageriale, per guardare ai problemi da nuove angolazioni e creare modelli. L’AI, se usata in modo personalizzato e coerente con il business, può aiutare a potenziare la creatività e il problem solving propri degli esseri umani.

Alcune realtà, tra cui Randstad, hanno già sperimentato i vantaggi di Gemini in inglese. Ora la useranno nelle rispettive lingue dei diversi paesi per ottimizzare ulteriormente l’operatività di tutti i membri del team.

Altri esempi di utilizzo

Gemini può riassumere i dettagli chiave di progetti, prodotti o cluster di clienti. E durante le videochiamate su Google Meet può attivare i sottotitoli tradotti in una delle 69 lingue disponibili.

Dall’app Gemini (gemini.google.com) si può accedere ai principali strumenti per l’operatività e la collaborazione in 40 lingue diverse. Presto, i messaggi verranno tradotti in modo automatico semplificando ulteriormente il lavoro dei team internazionali.