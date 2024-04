Giro d'Italia 2024 in streaming, come vederlo online gratis

Sabato 4 maggio 2024 torna la corsa a tappe di ciclismo su strada più attesa, con la 107esima edizione del Giro d’Italia che prende il via partendo da Torino. Quest’anno il tracciato conta ben 3.386 km totali e 44.550 km di dislivello e si estende da Venaria Reale a Roma, passando per Pompei.

Il Giro d’Italia parte dunque da Torino il 4 maggio per snodarsi poi su altre 20 tappe, fino a terminare il 26 maggio con l’arrivo a Roma. Di seguito vi spieghiamo come guardare in diretta streaming e in TV, anche gratis, il Giro d'Italia, in modo da essere sicuri di non perdervi neanche uno degli eventi sportivi più iconici e attesi per gli appassionati di sport e ciclismo.

Come vedere il Giro d'Italia in diretta streaming

La Rai si conferma come il punto di riferimento per gli appassionati del ciclismo durante il Giro d'Italia, offrendo una copertura completa e approfondita per tutti gli appassionati del Giro d’Italia: tutte le tappe del Giro si possono infatti seguire su Rai 2, Rai Sport, RaiPlay, Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, RaiPlay Sound, RaiNews e Rai Italia.

Il programma inizia ogni giorno su RaiSport con la rubrica Giro Mattina e Giro Diretta per una panoramica dell'atmosfera della tappa del giorno, mentre Prima Diretta offre le prime immagini della corsa. A partire dalle 14:00 ci si sposta su Rai 2, dove si potrà seguire la gara per quattro ore con commenti e analisi approfondite.

Rai Radio 1 si unisce all'evento con il programma Sulle strade del Giro, che offre una radiocronaca dettagliata dei momenti cruciali di ogni frazione e interviste esclusive ai protagonisti dopo la gara. Per chiunque sia interessato alla visione del Giro d’Italia 2024 in streaming, le tappe si possono seguire anche su RaiPlay, che trasmette in diretta con la possibilità di rivedere le puntate anche on demand.

Inoltre, tutte le tappe del Giro d'Italia 2024 si possono guardare in diretta streaming su DAZN e su Eurosport.

Come vedere il Giro d'Italia in diretta streaming dall'estero

Se durante la trasmissione del Giro d'Italia vi trovate all'estero, avete comunque la possibilità di guardarlo in diretta streaming in modo semplice e sicuro grazie a una VPN: basterà connettervi a un server italiano e controllare il programma giornaliero della RAI direttamente tramite RaiPlay.

Avendo testato molte VPN diverse, possiamo garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la nostra VPN preferita per rapporto qualità-prezzo. NordVPN offre una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, e l'abbiamo classificata come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo.

Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo.

Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese.

Utilizzare una VPN è incredibilmente semplice. Basta installare quella che avete scelto, selezionare la località a cui volete connettervi, mettervi comodi e godervi la vostra trasmissione preferita.

NordVPN NordVPN è fra le scelte migliori, se non la migliore, per il rapporto qualità/prezzo. Sicura, performante e davvero molto funzionale, questa VPN potrebbe essere davvero ciò che vi serve. Inoltre, potrete provare i servizi di NordVPN per 30 giorni e, se non sarete soddisfatti, otterrete un rimborso completo. VEDI OFFERTA ExpressVPN Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo. VEDI OFFERTA Surfshark Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese. VEDI OFFERTA

Giro d'Italia 2024: gli orari e le tappe

Di seguito trovate l'elenco di tutte le tappe del Giro d'Italia 2024, con i rispettivi giorni e gli orari per guardare la gara in diretta.

Sabato 4 Maggio - 1a tappa: Venaria Reale - Torino

Giro Mattina su Rai Sport: 13:05

Prima Diretta su Rai Sport: 13:50

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 01:15

Domenica 5 Maggio - 2a tappa: San Francesco al Campo - Santuario di Oropa (Biella)

Giro Mattina su Rai Sport: 12:20

Prima Diretta su Rai Sport: 13:05

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Lunedì 6 Maggio- 3a tappa: Novara - Fossano

Giro Mattina su Rai Sport: 12:40

Prima Diretta su Rai Sport: 13:25

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 00:00

Martedì 7 Maggio - 4a tappa: Acqui Terme - Andora

Giro Mattina su Rai Sport: 11:50

Prima Diretta su Rai Sport: 12:35

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Mercoledì 8 Maggio - 5a tappa: Genova - Lucca

Giro Mattina su Rai Sport: 12:10

Prima Diretta su Rai Sport: 12:55

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Giovedì 9 Maggio - 6a tappa: Viareggio - Rapolano Terme

Giro Mattina su Rai Sport: 12:10

Prima Diretta su Rai Sport: 12:55

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Venerdì 10 Maggio - 7a tappa: Foligno - Perugia TUDOR ITT

Giro Mattina su Rai Sport: 12:20

Prima Diretta su Rai Sport: 13:05

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Sabato 11 Maggio - 8a tappa: Spoleto - Prati di Tivo

Giro Mattina su Rai Sport: 12:00

Prima Diretta su Rai Sport: 12:45

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 00:30

Domenica 12 Maggio - 9a tappa: Avezzano - Napoli

Giro Mattina su Rai Sport: 11:30

Prima Diretta su Rai Sport: 12:15

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Martedì 14 Maggio - 10a tappa: Pompei - Cusano Mutri (Bocca della Selva)

Giro Mattina su Rai Sport: 12:20

Prima Diretta su Rai Sport: 13:05

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Mercoledì 15 Maggio - 11a tappa: Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare

Giro Mattina su Rai Sport: 11:30

Prima Diretta su Rai Sport: 12:25

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2:: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Giovedì 16 Maggio - 12a tappa: Martinsicuro - Fano

Giro Mattina su Rai Sport: 11:50

Prima Diretta su Rai Sport: 12:35

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Venerdì 17 Maggio - 13a tappa: Riccione - Cento

Giro Mattina su Rai Sport: 12:25

Prima Diretta su Rai Sport: 13:10

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Sabato 18 Maggio - 14a tappa: Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda TUDOR ITT

Giro Mattina su Rai Sport: 12:35

Prima Diretta su Rai Sport: 13:20

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Domenica 19 Maggio - 15a tappa: Manerba del Garda - Livigno (Mottolino)

Giro Mattina su Rai Sport: 09:50

Prima Diretta su Rai Sport: 10:35

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Martedì 21 Maggio - 16a tappa: Livigno - Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden (Monte Pana)

Giro Mattina su Rai Sport: 10:50

Prima Diretta su Rai Sport: 11:35

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Mercoledì 22 Maggio - 17a tappa: Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden - Passo del Brocon

Giro Mattina su Rai Sport: 11:45

Prima Diretta su Rai Sport: 12:30

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Giovedì 23 Maggio - 18a tappa: Fiera di Primiero - Padova

Giro Mattina su Rai Sport: 12:35

Prima Diretta su Rai Sport: 13:20

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 00:10

Venerdì 24 Maggio- 19a tappa: Mortegliano - Sappada

Giro Mattina su Rai Sport: 12:25

Prima Diretta su Rai Sport: 13:10

Giro in Diretta su Rai 2: 14:00

Giro all'Arrivo su Rai 2: 16:15

Processo alla Tappa su Rai 2: 17:15

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 00:30

Sabato 25 Maggio - 20a tappa: Alpago - Bassano del Grappa

Giro Mattina su Rai Sport: 11:10

Prima Diretta su Rai Sport: 11:55

Giro in Diretta su Rai 2: 15:20

Giro all'Arrivo su Rai 2: 17:45

Processo alla Tappa su Rai 2: 18:45

Giro su Rai Sport: 20:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Domenica 26 Maggio - 21a tappa: Roma - Roma

Giro in Diretta su Rai 2: 15:20

Giro all'Arrivo su Rai 2: 17:45

Processo alla Tappa su Rai 2: 18:45

Giro su Rai Sport: 22:00

Giro Notte su Rai Sport: 23:50

Le squadre del Giro d'Italia 2024

Sono ufficiali le 22 squadre che partecipano al Giro d'Italia 2024: ecco i team World Tour e i Professional:

WorldTour

Alpecin-Deceuninck

Arkea-B&B

Astana Qazaqstan

Bahrain-Victorious

Bora-Hansgrohe

Cofidis

Decathlon-AG2R

Ef-EasyPost

Groupama-FDJ

Ineos-Grenadiers

Intermarché-Wanty

Lidl-Trek

Movistar Team

Soudal-Quick Step

Dsm-Firmenich

Jayco-AlUla

Visma-Lease a Bike

Uae-Emirates



Qualificata in base al Ranking 2023

Israel-Premier Tech



Wild Card

Team Polti Kometa

Tudor Pro Cycling Team

VF Group-Bardiani CSF-Faizané