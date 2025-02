Gli affari abbondano, con il 20% di sconto extra di Mediaworld per chi ha la carta CLUB

Mediaworld ha sempre avuto una particolare attenzione per i propri clienti, in particolare per quelli iscritti al programma CLUB, che è completamente gratuito. In questo periodo, l’azienda ha deciso di offrire un vantaggio esclusivo agli iscritti: uno sconto extra fino al 20% su una vasta gamma di prodotti. L’iniziativa è valida fino al 14 febbraio, quindi c’è ancora tempo per approfittarne. Gli utenti che possiedono la carta CLUB potranno quindi risparmiare ancora di più su acquisti già convenienti, rendendo questa offerta una vera e propria occasione da non lasciarsi sfuggire.

Fino al -20% a carrello con MW CLUB, perché approfittarne?

Lo sconto extra, tuttavia, non è uniforme per tutti i prodotti. Sebbene Mediaworld applichi un 20% di sconto su alcune categorie, come per esempio i prodotti Samsung, altre marche vedranno percentuali di sconto diverse. Alcuni brand, come Garmin, beneficeranno di uno sconto extra del 10%, mentre per altri arriverà al 15%. Ciò significa che gli utenti possono trovare diverse percentuali di sconto a seconda dei prodotti che decidono di acquistare, ma la possibilità di risparmiare resta comunque alta.

Un altro aspetto da tenere conto di questa promozione è che il prezzo finale scontato viene mostrato solo durante il checkout, quando l'utente finalizza l’acquisto. Questo è un metodo consueto per Mediaworld, che permette di applicare in modo trasparente gli sconti extra su tutti i prodotti selezionati. Pertanto, anche se la percentuale di sconto può variare in base al marchio, l’offerta finale sarà visibile solo al momento dell'acquisto, evitando sorprese o confusioni.

Questa iniziativa si estende su un ampio catalogo di prodotti, rendendo l’offerta ancora più allettante. Con marchi come Samsung inclusi nell’elenco dei prodotti con il massimo sconto, gli utenti potranno approfittare di sconti su articoli di qualità, spaziando dalla tecnologia alla telefonia, fino agli elettrodomestici. In questo modo, Mediaworld si conferma come uno dei principali punti di riferimento per chi cerca occasioni imperdibili, rendendo facile trovare ciò di cui si ha bisogno a un prezzo vantaggioso.

