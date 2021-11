Milan Games Week 2021 sta per aprire i battenti e in-Sane! Management (ex Tom’s Network) è già in prima linea. Torna in presenza, Milan Games Week, il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, agli eSports, al digital entertainment e alla geek culture.

L’iniziativa si terrà proprio questo weekend, dal 12 al 14 novembre 2021, negli spazi di Fiera Milano a Rho. in-Sane! Management, l’agenzia specializzata nella gestione di influencer, avrà a disposizione ben 250 mq di Padiglione per ospitare i suoi talenti.

Nell’arco delle tre giornate alcuni degli influencer più famosi d’Italia, verranno intervistati nel padiglione di in-Sane! Management. Sarà un momento, non solo per ascoltare le storie e le curiosità dei tuoi idoli, ma anche per incontrarli!

Gli influencer presenti alla Milan Games Week

iN-SANE! MANAGEMENT

in-Sane! Management è l’agenzia numero uno in Italia, che raccoglie e gestisce i migliori talenti attivi su YouTube, Instagram, Twitch e TikTok. In qualità di multi-channel network di YouTube, seleziona le più talentuose personalità emergenti e lavora per far crescere e posizionare alcuni tra gli influencer più affermati d’Italia.