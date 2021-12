Goldman Sachs aiuterà Voodoo a investire 200 milioni di dollari in giochi blockchain

Le industrie dei videogiochi e della blockchain si sono scontrate tra loro dopo il picco di popolarità di NFT, che è stato il catalizzatore per la creazione dell’industria “GameFi”. Con le nuove opzioni di monetizzazione, i giocatori e gli investitori di tutto il mondo attirano la loro attenzione sui nuovi prodotti legati alle criptovalute. L’amministratore delegato di Voodoo, Alex Yazdhi, ha espresso la sua opinione che la blockchain cambierà l’industria del gioco come la conosciamo consentendo l’aggiunta di risorse digitali e oggetti unici.

Secondo il CEO, la tecnologia darà ai giocatori la proprietà delle loro risorse digitali, il che consente un’immersione più profonda per i giocatori. Il processo di scambio che include la raccolta, il trading e la detenzione di beni o oggetti di gioco è uno strumento perfetto per rendere il gameplay più interattivo.

I 200 milioni di dollari forniti saranno utilizzati per finanziare varie società che hanno solo iniziato a farsi strada nello sviluppo di giochi basati su blockchain. Voodoo non vede l’ora di creare circa 20 studi interni focalizzati sullo sviluppo di giochi blockchain.

Mentre la blockchain non è stata sviluppata pensando al gioco, la sua tecnologia di registrazione e verifica delle transazioni ha trovato un nuovo caso d’uso sotto forma di NFT, che è diventata un’industria da miliardi di dollari.

L’industria GameFi sta utilizzando la tecnologia blockchain sia per verificare token unici che come database accessibile da più reti private. Aggiungendo vari record sulla catena, ogni individuo può accedervi ma non modificarli o rimuoverli.