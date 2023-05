State cercando uno dispositivo che vi permetta di gestire facilmente tutti i vostri dispositivi smart, con dei comodissimi comandi vocali? In tal caso non dovreste farvi scappare Google Nest Hub d 2° gen, un prodotto imperdibile per la vostra smart home, in sconto addirittura del 40% su Monclick. Se vi state chiedendo il perché di una promozione tanto alta, la risposta è semplice: lo store ha inaugurato un periodo di offerte davvero imperdibili per il suo compleanno!

Per poco, infatti, avrete l’occasione di portarlo a casa ad appena 59,90€ invece di 99,90€. Un’occasione imperdibile, tenendo presente che si tratta di un dispositivo estremamente utile e versatile. L’ideale per controllare i vostri elettrodomestici oppure da utilizzare come speaker, per guardare contenuti e ascoltare musica.

Il Nest Hub può diventare il vero e proprio centro di controllo della vostra smart home, la soluzione ideale per controllare tutti i dispositivi compatibili con un solo tocco sul display. O, in alternativa, sfruttando l’assistente vocale Google in pochi secondi e con comandi semplici e veloci.

Oltre a questo, però, vi permette di vedere film, video, serie o programmi rapidamente, accedendo in pochi secondi ai vostri servizi di intrattenimento preferiti: lo speaker, ora ancora più potente, vi assicura un audio chiaro e ben distinto mentre il display LCD da 7″ è perfetto da avere con voi per fruire di contenuti in qualsiasi stanza.

Non meno importante, Nest Hub vi ricorda i vostri impegni, non solo con i promemoria ma anche lasciando il calendario a vostra disposizione in qualsiasi momento lo richiediate. Parlando sempre di versatilità, il dispositivo in questione è ottimo da posizionare anche sul vostro comodino. Il prodotto, infatti, vi permette di impostare sveglie di ogni tipo: dalla luce graduale fino a suoni delicati e non fastidiosi, al contrario delle sveglie tradizionali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Monclick dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

