Hacker colpiscono l'università online di Andrew Tate

Un gruppo di hacker ha violato l'università online fondata dal controverso, per dire poco, influencer Andrew Tate, diffondendo i dati di quasi 800.000 utenti, tra cui migliaia di indirizzi email e interi log delle chat private.

La piattaforma online “The Real World” è stata vittima di un attacco informatico, lo scorso 21 novembre. Lanciata come “Hustler’s University”, il sito offre corsi su vari argomenti, tra cui fitness, finanza e creazione di contenuti, con una sottoscrizione mensile di 50 dollari. Al momento dell’attacco, contava circa 113.000 iscritti attivi. Tuttavia, secondo i responsabili dell’intrusione, la sicurezza del sito era "ridicolmente insicura".

Andrew Tate rimane agli arresti domiciliari in Romania in attesa del processo.

L’attacco è avvenuto mentre Tate trasmetteva il suo programma Emergency Meeting su Rumble. Gli hacker sono riusciti a infiltrarsi nel principale chatroom della piattaforma, caricando emoji provocatorie, come una bandiera transgender e un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che raffigurava Tate con una bandiera arcobaleno. Inoltre, hanno temporaneamente bannato alcuni utenti, eliminato allegati e causato crash nei sistemi di accesso degli iscritti.

Dati ancora più preoccupanti, emersi dal report del cyber-attacco, includono username di 794.000 utenti, email di 325.000 iscritti e una grande quantità di chat pubbliche e private. Parte di queste informazioni è stata condivisa con piattaforme come HaveIBeenPwned e DDoSecrets, specializzate nella gestione di violazioni di dati personali. I messaggi rivelano discussioni su temi controversi come “l’agenda LGBTQ”, “The Matrix” e questioni legate a violenza e abusi.

Non si tratta della prima violazione per la piattaforma: a inizio anno, Cybernews aveva segnalato l’esposizione di dati relativi a un milione di utenti e 22 milioni di messaggi.

Andrew Tate, noto per le sue opinioni polarizzanti e autoproclamato misogino, è attualmente sotto processo in Romania per traffico di esseri umani e rischia l’estradizione nel Regno Unito per accuse analoghe. Questo attacco mina ulteriormente la credibilità del suo progetto digitale.

