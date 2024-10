Questa friggitrice ha comandi touch da urlo, così come lo sconto del 55%

Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria che si discosti dal tradizionale pannello di controllo frontale, optando invece per una zona trasparente che consente di osservare la cottura interna, la Haier Serie 5 è la scelta ideale. I comandi touch sono elegantemente integrati nella parte superiore, mentre il colore opaco conferisce all'elettrodomestico un raffinato tocco di design. Attualmente, il prezzo è scontatissimo, con un ribasso del 55%, e la spesa si attesta a soli 99,90€.

Haier Serie 5, chi dovrebbe acquistarla?

La Haier Serie 5 è la soluzione ideale per chi cerca versatilità in cucina senza sacrificare la qualità e il gusto dei cibi. Consigliata a famiglie numerose o a chi ama ospitare amici, grazie alla sua capiente ciotola da 7 litri, permette di preparare porzioni abbondanti adatte fino a 4 persone. Che vogliate cuocere, arrostire, grigliare o perfino preparare yogurt, questo elettrodomestico risponde alle esigenze di chi desidera sperimentare in cucina utilizzando un solo dispositivo.

Il controllo della temperatura, che varia dai 40° agli 200°, offre la possibilità di adattare ogni ricetta alle proprie preferenze, rendendo possibile dalla cottura lenta alla preparazione di piatti più croccanti e gustosi. Per coloro che tengono alla salute ma non vogliono rinunciare al piacere di cibi ben cucinati, la Haier Serie 5 rappresenta quindi un valido alleato.

Grazie ai programmi automatici, si possono cucinare piatti sani eliminando o riducendo al minimo l'utilizzo di oli e grassi. L'aggiunta dell'innovativa finestra in vetro per il controllo della cottura consente di monitorare il progresso dei propri piatti senza aprire il cestello, evitando la dispersione del calore e garantendo risultati ottimali. Offerta al prezzo di 99,99€, rispetto al prezzo originale di 219,99€, è un'opportunità da non perdere per chi desidera rinnovare la propria esperienza culinaria con un tocco di tecnologia e praticità.

