ALTRO CHE CINEMA! Questa smart TV da 65" è in sconto al prezzo più basso di sempre!

Se siete alla ricerca di una smart TV che porti al massimo la vostra esperienza di intrattenimento, non potete perdervi questa offerta su questo ottimo dispositivo. La smart TV Hisense 65U72KQ da 65" 4K è infatti disponibile a soli 799,00€, con uno sconto di ben 150,00€ rispetto al prezzo di listino di 949,00€. Questa smart TV con pannello ULED mini-LED non solo offre immagini di qualità eccezionale, ma integra anche una serie di funzionalità avanzate che la rendono ideale per il gaming.

Smart TV Hisense da 65", chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Hisense 65U72KQ è perfetta per chi cerca una Smart TV che combini qualità d'immagine, prestazioni gaming avanzate e funzionalità smart in un unico pacchetto. Grazie all'altissima risoluzione del pannello e alle tecnologie Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive, questa Smart TV offre una gamma cromatica vivida con contrasti straordinari, ed è in grado di adattarsi anche a varie luminosità. Il suo design azzera quasi del tutto le cornici, fornendo al dispositivo un aspetto elegante che lo rende adattabile a qualunque ambiente domestico e non. Non mancano integrazioni con Alexa e altri assistenti vocali, possibilità di utilizzo con il controllo vocale e accesso semplificato per piattaforme come Netflix, YouTube e Prime Video.

Per gli appassionati di gaming, questo gioiellino di Hisense offre la Game Mode PRO, con una frequenza di aggiornamento da 48 a 144Hz, supportando inoltre AMD FreeSync, le tecnologie ALLM (Auto Low Latency Mode) e il VRR (Variable Refresh Rate). Queste caratteristiche eliminano sfocature, ritardi e artefatti, garantendo un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Per fortuna l'azienda non ha trascurato il comparto audio, che supporta invece il Dolby Atmos e ha una potenza di 40W, perfetta per offrire sessioni di gioco e visione coinvolgenti.

In conclusione, per soli 799,00€ la smart TV Hisense 65U72KQ è un'opzione eccellente da non lasciarsi scappare, perfetta per chi cerca un televisore di alta qualità sia per guardare film che per giocare. Considerando il design moderno e le moltissime funzionalità, si tratta di un best buy per chi è alla ricerca di una smart TV da 65 pollici. A coloro che invece desiderano un ottimo TV dalle dimensioni ridotte, non resta che fare un salto nella nostra guida dedicata.

Vedi offerta su Amazon