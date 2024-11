Mai vista una Smart TV QLED da 65" così economica: questo doppio sconto è imperdibile!

Se siete alla ricerca di una Smart TV di grandi dimensioni che unisca qualità dell'immagine superiore e funzionalità smart complete, questa è l'occasione da non perdere. Il TV Hisense 65E77NQ da 65 pollici è ora disponibile su Amazon a soli 452,32€, grazie a uno sconto totale del 41% derivante dalla combinazione di un ribasso del 19% e un coupon automatico del 22% presente in pagina, arrivando così a risparmiare ben 265,68€ sul prezzo di listino.

NB: in pagina è presente un coupon automatico del 22%.

Smart TV Hisense 65E77NQ, chi dovrebbe acquistarlo?

La Smart TV Hisense 65E77NQ rappresenta la scelta ideale per chi desidera un'esperienza visiva di alto livello senza compromessi. Il pannello QLED 4K offre colori brillanti e contrasti definiti, mentre le tecnologie HDR10+ e Dolby Vision garantiscono una resa ottimale di qualsiasi contenuto. Gli appassionati di gaming apprezzeranno particolarmente il Game Mode Plus, che assicura tempi di risposta rapidi e fluidità delle immagini.

L'esperienza multimediale è arricchita dal sistema operativo VIDAA U7, intuitivo e ricco di app per lo streaming. La presenza di Alexa Built-in e VIDAA Voice permette un controllo vocale completo, rendendo l'interazione con il TV naturale e immediata. Il sistema audio Dolby Atmos completa il pacchetto con un'esperienza sonora coinvolgente e cinematografica.

La connettività è un altro punto di forza, con il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 che garantisce la compatibilità con tutti gli standard di trasmissione attuali e futuri, incluso il lativù 4K. Le numerose porte di collegamento permettono di connettere facilmente console di gioco, soundbar e altri dispositivi multimediali.

Attualmente disponibile a 452,32€, la Smart TV Hisense 65E77NQ rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un televisore di grande formato con tecnologie all'avanguardia. La combinazione di pannello QLED, funzionalità smart complete e qualità audio superiore, unita al doppio sconto attualmente disponibile, rende questo modello un investimento ottimale per trasformare qualsiasi ambiente in una sala cinematografica domestica!

