Huawei P30 e P30 Pro con Wind e Tre, le nuove offerte

Wind e Tre, brand parte dell’azienda Wind Tre, arricchiscono il proprio listino con i nuovi top smartphone Huawei P30 e P30 Pro, disponibili in abbinamento rispettivamente alle soluzioni Wind Family e All Inclusive e All-In e Free.

In particolare, per quanto riguarda Wind, è possibile avere i nuovi Huawei P30 e P30 Pro in abbinamento a Wind Family a partire da 12,99 euro al mese anche con la conveniente formula di finanziamento “anticipo zero”. In alternativa, per la clientela con SIM ricaricabile da almeno un anno, che ha un’offerta All Inclusive attiva potrà acquistare i due smartphone con la formula Telefono Incluso, a partire da 14,99 euro al mese, con anticipo da 129,99 euro.

Inoltre, fino al 7 aprile, i clienti che acquistano uno dei due top smartphone presso un negozio Wind riceveranno, in regalo da Huawei, uno smart speaker Sonos One del valore di 229 euro e un codice HUAWEI Video da 50 euro per accedere ai contenuti cinematografici disponibili sul nuovo servizio di streaming on-demand esclusivo dei dispositivi Huawei.

Passando a Tre invece i due nuovi smartphone sono disponibili con l’offerta All In Power, ad anticipo zero e con una rata da 13,99 euro al mese oppure con la soluzione Free che, con 5,99 euro in più al mese, prevede il servizio Kasko incluso, oltre alla possibilità di cambiare smartphone senza costi aggiuntivi.

Inoltre, con All In e Free è inclusa la card del programma Grande Cinema 3, che consente ai clienti 3 di andare al cinema in qualunque giorno della settimana, compreso il week end, tutte le volte che lo desiderano. Anche in questo caso infine, fino al 7 aprile, i clienti che acquistano uno dei due top smartphone presso un 3 Store riceveranno in regalo lo smart speaker Sonos One.

In entrambi i casi i nuovi Huawei P30 e P30 Pro sono disponibili, oltre che nella classica versione Black, nelle tre nuove colorazioni Amber Sunrise, Breathing Crystal e Aurora.