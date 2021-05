I nuovi aspirapolvere Dyson vi aiutano a pulire meglio la casa

Il mondo della pulizia domestica si è ormai focalizzato da tempo sullo sviluppo di prodotti di concezione completamente nuova, che vede soprattutto nuovi prodotti a batteria sempre più diffusi che hanno preso nettamente il sopravvento sui vecchi e tradizionali aspirapolvere a filo. A presentare un ulteriore sviluppo delle tecnologie ci ha pensato Dyson, che con V15 Detect ha lanciato sul mercato il suo primo aspirapolvere con una nuova tecnologia davvero interessante che utilizza un laser in grado di svelare la polvere nascosta in casa, non visibile in condizioni normali, fornendo quindi una pulizia degli ambienti più profonda.

Stando a quanto dichiarato da Dyson, il nuovo V15 Detect rivelerà le particelle di polvere invisibili all’occhio grazie ad un laser verde perfettamente inclinato ed integrato nella spazzola. Il rilevamento laser, monitorato tramite un apposito display installato sull’aspirapolvere, è affiancato da una tecnologia di rilevamento acustico della polvere, che servirà ad adattare grazie ad un sensore piezoelettrico la potenza di aspirazione necessaria per una pulizia ottimale delle superfici. Sarà di nuova concezione anche la spazzola integrata “anti-groviglio”, in grado di rimuovere, grazie al suo movimento a spirale, i capelli dalla spazzola.

i nuovi aspirapolvere saranno in grado di rilevare particelle di polvere nascosta di dimensioni fino a 10 micron. Nello specifico il nuovo Dyson V15 Detect sarà dotato di un nuovo motore, il Dyson Hyperdimium in grado di generare una potenza di aspirazione massima di 240 watt e sarà coadiuvato da un sistema di filtrazione a 5 strati in grado di trattenere granelli di polvere con dimensioni minime di 0.3 micron.

Insieme al Dyson V15 Detect, il brand inglese ha presentato ufficialmente la sua nuova gamma di aspirapolvere di piccole, medie e grandi dimensioni: Dyson Outsize e V12 slim vanno ad aggiungersi alla famiglia di dispositivi che già conosciamo, dando ancora più possibilità di scelta agli utenti e offrendo il prodotto più adatto alle diverse necessità.

Dyson Omni-glide

L’ aspirapolvere Dyson Omni-glide è il primo dispositivo appositamente per la pulizia quotidiana della casa, adatta soprattutto a chi ha necessità di passare l’aspirapolvere spesso. Grazie alla sua conformazione e alla spazzola che si muove in ogni direzione è in grado di raggiungere anche gli spazi più difficili e angusti, inoltre il design permette all’aspirapolvere di stendersi parallelamente al pavimento e pulire in spazi molto ristretti.

Dyson Outsize

L’aspirapolvere Dyson Outisize è un prodotto appositamente progettato per pulire spazi di ampia metratura e con maggiori quantità di sporco. Il prodotto è dotato di un contenitore più capiente del 150% rispetto a quello standard e ha una spazzola più ampia del 25%. Dyson Outsize è dotato inoltre della spazzola Fluffy con rilevamento laser della polvere.

Dyson V12 slim

L’aspirapolvere Dyson V12 Slim è l’aspirapolvere senza filo più leggero della gamma, con una potenza di aspirazione di 150 watt. È dotato di un laser perfettamente angolato integrato nella spazzola Fluffy, per svelare le particelle di polvere invisibili a occhio nudo. Il dispositivo è dotato di un unico tasto di accensione per cambiare mano con facilità mentre si pulisce intorno agli ostacoli, rendendo la pulizia più facile.