I nuovi Kobo sono ufficiali e sono anche a colori

Rakuten ha annunciato tre nuovi lettori Kobo, i suoi lettori di eBook. E in qualche modo stavolta hanno battuto gli Amazon Kindle con due modelli dotati di schermo a colori. Qualcosa che i lettori Kindle ancora non possono avere.

I nuovi modelli saranno disponibili dai prossimi giorni. Sono il Kobo Libra Colour (€230), Kobo Clara Colour (€160) e Kobo Clara BW (€160, in bianco e nero).

Kobo Libra Colour offre un display E Ink Kaleido 3 da sette pollici con miglioramenti significativi nella resa dei colori e nella saturazione. È dotato di supporto per lo stilo per annotazioni e evidenziazioni, ma richiede l'acquisto separato dello stilo Kobo Stylus 2. Ha i pulsanti per cambiare pagina e supporta la modalità orizzontale. Con 32 GB di memoria può contenere moltissimi libri, mentre la batteria dura fino a 40 giorni - in condizioni di test.

Anche i modelli Clara, a prezzi più accessibili, offrono un'esperienza di lettura di qualità, con l'aggiunta di caratteristiche come ComfortLightPro per l'adattamento automatico della luce blu e la resistenza all'acqua IPX8. Rakuten ha collaborato con iFixit per creare prodotti più semplici da riparare.

Amazon Kindle vs Kobo

Naturalmente quando si parla di ebook il nome da battere è quello di Amazon Kindle, con una quota di mercato abbondantemente sopra al 70%.

Amazon Kindle a €99

Amazon Kindle Paperwhite (16GB, con pubblicità) a €133

Amazon Kindle Oasis (32GB) a €280

Specifiche alla mano, i Kobo costano meno e offrono lo schermo a colori. Per non citare la protezione IP o la maggior quantità di memoria integrata (nel caso del Clara Colour). O, nel caso del top di gamma, supporto per il pennino.

Quali sono le differenze? Quella più importante è lo store di riferimento: da una parte i libri si comprano su Amazon, dall’altra su Feltrinelli e altri shop associati a Rakuten. I prezzi degli ebook tuttavia non sono molto diversi, ma la disponibilità può essere un fattore importante: Amazon è un operatore globale e permette di acquistare facilmente ebook in altre lingue, con un’esperienza semplificata e comodissima.

Tuttavia gli ebook si possono comprare anche altrove: tanto Kobo quando Kindle permettono di caricare file esterni in formato PDF, ePub e altri. L’operazione non è sempre facile ma è possibile.

Nessuno dei due supporta applicazioni esterne, e questo significa che non potete usarli per prendere libri in prestito dalla vostra biblioteca locale. Per fare quello vi servirà un tablet oppure un dispositivo ibrido come quelli prodotti da Boox.