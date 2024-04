Sconto record: -21% sul tablet Kindle con penna premium

Se avete in programma di leggere uno o più libri durante le vacanze estive, sia che siate sotto l'ombrellone o comodamente a casa nei vostri momenti di relax, potreste considerare l'acquisto di un ebook reader. Il Kindle Scribe, con le sue funzionalità estese oltre la semplice lettura, rappresenta una scelta eccellente. Questo modello, nella configurazione da 32GB di memoria interna, ha raggiunto oggi su Amazon il suo prezzo più basso di sempre: potete acquistarlo per soli 329,99€ rispetto al prezzo originale di 419,99€.

Kindle Scribe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kindle Scribe è il, tablet ideale per gli amanti della lettura che desiderano allo stesso tempo un dispositivo per prendere appunti, disegnare o annotare pensieri direttamente sui loro libri digitali. Con il suo innovativo schermo Paperwhite da 10,2” a 300 ppi, questo tablet offre un'esperienza visiva senza riflessi, ideale per leggere in qualsiasi condizione di luce.

È adatto anche per studenti e creativi che apprezzano la flessibilità di convertire gli appunti scritti a mano in testo digitale, semplificando la condivisione e la consultazione su diversi dispositivi, questo grazie alla capacità di importare documenti in formato PDF o Microsoft Word.

Con una batteria che sembra non scaricarsi mai, capace di durare mesi in modalità lettura e settimane in scrittura con una sola carica, risulta essere un compagno di studio e lavoro insostituibile, lontano dagli ostacoli delle ricariche frequenti. È l'investimento perfetto per chi cerca non solo un classico ebook reader, ma un vero e proprio taccuino digitale di alta qualità.

