I saldi estivi 2024 sono vicini: 5 consigli per evitare di cadere nelle truffe

I saldi estivi 2024 sono sempre più vicini, ufficialmente in partenza sabato 6 luglio, ma non sono solo i consumatori ad essere in fermento: i criminali informatici stanno intensificando i loro attacchi, sfruttando phishing via e-mail, sms e telefonate.

Con tecniche sempre più sofisticate, i cyber-criminali mirano principalmente a ottenere dati sensibili degli utenti. Il loro obiettivo principale? Fare sempre più soldi. Reperire i dati anagrafici della vittima e i dati dei sistemi di pagamento telematico è sempre più facile, soprattutto per persone esperte e senza particolari scrupoli.

Per affrontare questa minaccia, MyBank offre 5 consigli cruciali per proteggere i tuoi dati durante i saldi estivi:

attenzione sui social : evita di condividere informazioni sensibili come data e luogo di nascita, e-mail o numero di telefono sui profili social. Questi dettagli possono essere utilizzati per individuare altre informazioni personali come il brand della tua carta di credito o la tua banca;

: evita di condividere informazioni sensibili come data e luogo di nascita, e-mail o numero di telefono sui profili social. Questi dettagli possono essere utilizzati per individuare altre informazioni personali come il brand della tua carta di credito o la tua banca; massima cautela al telefono : i cyber-criminali utilizzano tecniche avanzate come il "caller ID spoofing" per simulare chiamate legittime. Non fornire mai informazioni personali tramite telefono e verifica sempre la provenienza della chiamata attraverso fonti ufficiali;

: i cyber-criminali utilizzano tecniche avanzate come il "caller ID spoofing" per simulare chiamate legittime. Non fornire mai informazioni personali tramite telefono e verifica sempre la provenienza della chiamata attraverso fonti ufficiali; riconoscere i tentativi di phishing via e-mail : le e-mail fraudolente sono sempre più sofisticate grazie all'intelligenza artificiale. Non cliccare su link sospetti né rispondere a e-mail che sembrano fraudolente;

: le e-mail fraudolente sono sempre più sofisticate grazie all'intelligenza artificiale. Non cliccare su link sospetti né rispondere a e-mail che sembrano fraudolente; non cedere agli sms sospetti : il mobile phishing è un problema crescente. Non rispondere a messaggi sospetti e non cliccare su link provenienti da fonti non attendibili;

: il mobile phishing è un problema crescente. Non rispondere a messaggi sospetti e non cliccare su link provenienti da fonti non attendibili; metodi di pagamento sicuri: scegli con attenzione i metodi di pagamento che proteggono i tuoi dati. MyBank permette di effettuare pagamenti direttamente dal tuo online banking senza condividere dati sensibili con terze parti.

Proteggere i dati è fondamentale per evitare truffe, non solo durante i saldi, ma in qualsiasi momento dell'anno.