Il brano più misterioso del web è stato identificato dopo 40 anni (era ora!)

Il mistero della "canzone più misteriosa di internet" è stato finalmente risolto dopo anni di ricerche. Il brano, noto come "Subways Of the Mind" e attribuito alla band FEX, è stato identificato grazie agli sforzi della community online.

La canzone era diventata virale nel 2019, quando un utente tedesco di nome Darius S. aveva condiviso online una registrazione fatta negli anni '80 da un programma radiofonico, senza conoscerne l'artista. Da allora, migliaia di appassionati si erano impegnati in una vera e propria caccia al tesoro per scoprirne l'origine.

Il mistero ha affascinato il web per anni, tanto che la canzone è stata utilizzata in vari contesti legati agli spazi liminali, come la mod DOOM MyHouse.wad.

La svolta è arrivata grazie al lavoro di ricerca della community di Reddit dedicata al mistero: analizzando gli archivi di un contest musicale di Amburgo del 1984, gli utenti sono riusciti a rintracciare la band FEX di Kiel come probabile autrice del brano.

L'ex tastierista di FEX, Michael Haedrich, ha confermato pubblicamente che si tratta effettivamente di una loro canzone registrata intorno al 1983. La band si è detta sorpresa dell'enorme interesse suscitato dal brano e ha annunciato l'intenzione di riunirsi per registrarne una nuova versione.

"Questo ci ha colto totalmente di sorpresa perché non eravamo a conoscenza del fenomeno", ha dichiarato Haedrich. "Abbiamo subito contattato i membri originali della band e non potevamo credere che stesse succedendo una cosa del genere."

Insomma, la storia della "canzone più misteriosa di internet" dimostra ancora una volta il potere della collaborazione online nel risolvere enigmi che sembravano irrisolvibili, unendo gli sforzi di migliaia di persone in tutto il mondo accomunate dalla passione per i misteri della cultura pop.