Il colosso cinese della ricerca Baidu vuole creare il proprio metaverso

Secondo un annuncio recente il colosso cinese dei motori di ricerca Baidu lancerà un suo metaverso chiamato Xirang. Sarà il primo meta-universo domestico che creerà un grande spazio interattivo in cui migliaia di utenti potranno interagire. Secondo il vicepresidente dell’azienda, i metaversi sono ancora nella fase iniziale di sviluppo e progetti come Xirang devono ancora diventare prodotti maturi.

Il nuovo mondo virtuale sarà creato come un pianeta anello Mobius con elementi di design urbanistico cinese e includerà alcuni elementi culturali al suo interno. Gli utenti saranno in grado di creare i propri avatar che possono essere utilizzati per incontri personali, shopping e comunicazione con gli altri.

Xirang include anche effetti audio e visivi coinvolgenti per creare un’immersione più profonda nel processo di gioco. L’universo virtuale consentirà a qualsiasi utente di partecipare alla chat vocale globale e comunicare immediatamente con altri avatar.

Baidu ha dichiarato che il metaverso offrirà ai suoi utenti un’esperienza immersiva di alto livello con l’aiuto della grafica moderna e dell’interazione multi-persona. L’obiettivo di Baidu era quello di creare il prodotto metaverso tecnicamente più avanzato sul mercato con l’aiuto del suo motore, dell’intelligenza artificiale e del cloud computing.

La conferenza, che si terrà nel metaverso di Xirang alla fine di questo mese, è una delle più grandi conferenze tecnologiche lanciate da Baidu dal 2017 e rimane anche la più grande conferenza per sviluppatori di intelligenza artificiale. L’evento includerà varie aziende, sviluppatori di tecnologia e appassionati. I partecipanti all’evento discuteranno delle moderne tecnologie Internet, dell’intelligenza artificiale e dell’ulteriore sviluppo della tecnologia metaverso.