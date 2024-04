Il dropshipping attraverso AliExpress. Quali tutele per il consumatore e i venditori?

Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Francesca Gattarello

AliExpress, il marketplace n.1 al mondo, deve il suo successo planetario, non solo all’innumerevole gamma di prodotti offerti a prezzi veramente competitivi, ma anche alla previsione della vendita in dropshipping.

Grazie a questo servizio, chiunque può avere il proprio ecommerce senza costi di gestione perché in pratica rivenderà i prodotti di AliExpress senza averli all’interno in un magazzino. Restano però gli obblighi del gestore, che deve sempre agire nel pieno rispetto dei diritti del consumatore e, al contempo, tutelarsi con la predisposizione di un contatto solido con il fornitore.

Dropshipping e differenze con il modello tradizionale di vendita

Il dropshipping è un modello che si contrappone a quello tradizionale di vendita al dettaglio. Se nella maggior parte dei casi il venditore conserva la merce presso i propri magazzini, nel dropshipping il venditore vende il prodotto al consumatore, senza necessità di avere un magazzino nel quale custodirlo. Nel momento in cui riceve un ordine, lui stesso ordinerà il prodotto al suo fornitore - AliExpress in questo caso - e lo farà recapitare direttamente all’indirizzo del cliente.

Pertanto, l’aspetto che differenzia i due modelli risiede nel fatto che nel dropshipping il venditore si avvale del magazzino del fornitore della merce, con il quale stipula l’omonimo contratto. La vendita in dropshipping è triangolare, in quanto prevede il coinvolgimento di tre soggetti: il venditore, il fornitore (dropshipper) e l’utente finale.

Il venditore ha anche altri vantaggi, oltre a non dover gestire il magazzino: non dovrà infatti preoccuparsi nemmeno di spedizione e imballaggio, e quindi potrà concentrarsi completamente su promozione e vendita.

La tutela del consumatore e la responsabilità del venditore

All’interno di questo rapporto triangolare potrebbe essere complesso per il consumatore comprendere nei confronti di chi esercitare i propri diritti.

Ebbene, in virtù delle norme del codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005), nonostante il coinvolgimento della piattaforma AliExpress, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per la consegna, l’indisponibilità, i vizi del prodotto e, eventualmente, anche per il diritto di recesso.

Quindi, il fatto che la consegna e/o la produzione della merce sia affidata al dropshipper non è un ostacolo per il consumatore che potrà sempre agire nei confronti del merchant.

In caso di consegna in ritardo, è il gestore che deve rimborsare il cliente. In un secondo momento, poi, potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della piattaforma.

Lo stesso vale per le norme sulla garanzia. Nel caso in cui il prodotto non sia conforme alla descrizione presente sull’e-commerce, inidoneo all’uso, difettoso (nella quantità, colore, funzionalità, durevolezza e sicurezza), il consumatore, entro 24 mesi dalla consegna, potrà chiedere:

la riduzione del prezzo;

la riparazione del bene;

di recedere dal contratto (art. 135 bis D.Lgs. n. 206/2005).

Se AliExpress ha dichiarato disponibile un prodotto che in realtà non lo è e il consumatore lo acquista ugualmente, sarà sempre il gestore dell’e-commerce a doverlo risarcire.

L’importanza di un contratto di dropshipping ben fatto

Il dropshipping è un modello di vendita vantaggioso per chi vuole avviare un business. Tuttavia, è necessario scegliere attentamente i fornitori da cui avvalersi per la vendita dei prodotti.

La parte debole del sistema di triangolazione è il consumatore finale ed è estremamente importante essere trasparenti nei suoi confronti. Un venditore attento, avvalendosi dei giusti professionisti, deve predisporre delle condizioni di vendita e un contratto di dropshipping completo e che stabilisca i ruoli e le responsabilità di tutte le parti coinvolte.

Se sei un’azienda e necessiti di supporto in tema di contrattualistica e/o e-commerce rivolgiti ai nostri partner dello Studio Legale FCLEX e chiedi dell’Avvocato Giuseppe Croari esperto di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie.