Il LEGO Apple Store è sempre più vicino a diventare realtà

Un negozio Apple in versione LEGO potrebbe presto diventare realtà. La proposta creativa di due appassionati del famoso brand danese ha recentemente superato un importante traguardo nel percorso verso la possibile commercializzazione. Il progetto, che riproduce fedelmente l'iconica esperienza retail di Apple con i celebri mattoncini colorati, ha catturato l'immaginazione di migliaia di sostenitori online ed è ora entrato in una fase più concreta del processo di valutazione.

I creatori @legotruman e @2A2A hanno ideato un dettagliato concept store che include tutti gli elementi distintivi degli Apple Store: dalle pareti di vetro ai tavoli in legno, dai prodotti in esposizione fino all'inconfondibile logo luminoso. La loro creazione ha rapidamente guadagnato popolarità sulla piattaforma LEGO Ideas, superando la soglia dei 10.000 sostenitori necessari per passare alla fase successiva.

Grazie a questo importante traguardo, il progetto è ora ufficialmente entrato nella fase di "Review", durante la quale un consiglio di esperti LEGO valuterà la fattibilità commerciale del set. Come ha ironicamente commentato Michael Bower: "È la prima volta che qualcuno è felice di vedere un prodotto Apple 'bricked' (mattoncini, ma anche bloccato in gergo tecnologico)".

Durante la fase di Review, un team specializzato di LEGO composto da designer, product manager e altre figure chiave esaminerà attentamente il concept. Verranno realizzati modelli di prova per verificare se la proposta soddisfa gli elevati standard necessari per diventare un prodotto LEGO ufficiale. La valutazione includerà fattori come la giocabilità, la sicurezza e la coerenza con i valori del brand danese.

Tuttavia, esiste un'importante variabile non esplicitamente menzionata: l'approvazione di Apple. Anche se il set dovesse superare tutte le fasi di valutazione interna di LEGO, la sua effettiva realizzazione richiederebbe il benestare dell'azienda di Cupertino. La domanda sorge spontanea: Apple concederebbe mai la licenza per un prodotto di questo tipo?

Le possibilità sono contrastanti. Da un lato, LEGO rappresenta un brand di alta qualità con valori di creatività e innovazione che potrebbero allinearsi con quelli di Apple. La prospettiva di vedere il proprio concept di negozio immortalato in mattoncini potrebbe persino risultare lusinghiera per l'azienda tecnologica. D'altra parte, Apple è notoriamente protettiva riguardo alla propria immagine e ai propri prodotti.

Molti appassionati rimangono scettici sulla possibilità che questo set diventi mai realtà, nonostante l'entusiasmo generato. La collaborazione richiederebbe infatti un accordo di licenza tra due dei brand più iconici e attenti all'immagine nel panorama globale – un'alleanza certamente prestigiosa ma tutt'altro che scontata.

Il progetto dell'Apple Store in versione LEGO rappresenta comunque un interessante punto d'incontro tra il mondo della tecnologia e quello dei giocattoli creativi. Un'eventuale realizzazione potrebbe attrarre non solo i fan di entrambi i brand, ma anche collezionisti e appassionati di architettura contemporanea, vista l'attenzione che Apple dedica al design dei propri spazi commerciali.