Il metaverso diventerà il luogo più popolare per acquistare, vendere e scambiare criptovaluta, secondo un recente sondaggio. Inoltre, il 70% degli intervistati concorda sul fatto che “i progressi della tecnologia blockchain e della criptovaluta saranno fondamentali per plasmare il futuro del metaverso”. Agora, quotata al Nasdaq, una piattaforma di streaming interattivo video, vocale e live, ha condotto un sondaggio sul metaverso e ha pubblicato i risultati martedì.

La società ha posto a 300 sviluppatori con sede negli Stati Uniti una serie di domande “per saperne di più su ciò che pensavano del metaverso e su ciò che vedremo nei prossimi anni”, ha spiegato Agora. Gli sviluppatori sono stati intervistati perché per loro “la crescita del metaverso consente lo sviluppo di nuove comunità e consente di connettersi meglio con gli utenti”, ha spiegato la società. Secondo i risultati: il 57% degli intervistati pensa che il metaverso diventerà il luogo più popolare per acquistare, archiviare e scambiare criptovaluta, mentre il 18% non è d’accordo e il 25% si sente neutrale.

Inoltre, il 70% concorda sul fatto che “i progressi della tecnologia blockchain e della criptovaluta saranno fondamentali per plasmare il futuro del metaverso”, mentre il 9% non è d’accordo. Per quanto riguarda i token non fungibili (NFT), “La maggior parte degli sviluppatori è rialzista sugli NFT e crede che diventeranno la più grande [valuta]”.

Ai partecipanti al sondaggio è stato anche chiesto chi pensano sarà il proprietario del metaverso. Il 55% degli intervistati ha dichiarato Meta (ex Facebook), il 9% ha dichiarato Google, il 7% ha dichiarato Microsoft, il 6% ha dichiarato Apple e il 5% ha dichiarato Amazon. Meta ha recentemente depositato otto domande di marchio che coprono il metaverso e una vasta gamma di servizi crittografici.

Un certo numero di analisti ha stimato la dimensione del metaverso. Il mese scorso, Citi ha previsto che il metaverso potrebbe essere un’opportunità da $ 13 trilioni con cinque miliardi di utenti entro il 2030. Nel frattempo, le banche d’investimento Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno entrambe affermato che il metaverso potrebbe essere un’opportunità da 8 trilioni di dollari.

A febbraio, JPMorgan ha aperto una lounge a Decentraland dopo aver affermato che “Il metaverso probabilmente si infiltrerà in ogni settore in qualche modo nei prossimi anni, con l’opportunità di mercato stimata in oltre $ 1 trilione di ricavi annuali”.