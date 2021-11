Il nuovo sindaco di New York vuole rendere la città un “centro bitcoin”

L’ex capitano della polizia di New York, Eric Adams, è stato eletto nuovo sindaco della città ed ha già promesso di voler attuare politiche che riflettano le esigenze dei residenti della classe operaia e media della Grande Mela. Come sappiamo infatti negli Stati Uniti il 34% di chi investe in bitcoin è gente di colore, che vede nelle criptovalute un’occasione di mobilità sociale, per recuperare almeno in aprte il gap economico che la separa dalla classe dominante bianca.

Già in un discorso che Adams aveva fatto lo scorso giugno, l’allora candidato aveva detto agli elettori che una delle sue priorità sarebbe stata quella di garantire che New York City attirasse nuove tecnologie e aziende all’avanguardia, comprese le società focalizzate sulla crittografia.

“Vi prometto che tra un anno vedrete una città diversa. Porteremo le aziende qui. Diventeremo il centro delle scienze della vita, il centro della sicurezza informatica, il centro delle auto a guida autonoma e dei droni, il centro dei bitcoin, il centro di tutta la tecnologia “.