Il nuovo TV OLED LG è un 77 pollici trasparente, impressionante!

LG Electronics ha svelato al CES 2024 il nuovo LG SIGNATURE OLED T, il primo televisore OLED trasparente wireless al mondo. Con uno schermo da 77 pollici, questo dispositivo innovativo offre una visualizzazione completamente trasparente quando è spento, integrandosi armoniosamente nell'ambiente circostante. Vincitore di cinque Innovation Awards, tra cui il Best of Innovation, il televisore si distingue per la sua versatilità.

Il televisore può trasformarsi in una tela digitale trasparente, esibendo opere d'arte, video e foto in modo etereo grazie alla funzione Always-On-Display (AOD). La tecnologia OLED, insieme al nuovo processore α (Alpha) 11 con Intelligenza Artificiale, promette una qualità dell’immagine ai massimi livelli, alla pari con i migliori TV OLED di LG. Il nuovo processore, in particolare, promette miglioramenti del 70% nelle prestazioni grafiche e una velocità di elaborazione del 30% superiore rispetto al processore precedente.

Un elemento distintivo è la possibilità di passare a una modalità opaca, trasformando il televisore in un display OLED tradizionale da 77 pollici. Questa opzione consente una maggiore flessibilità di posizionamento, adattandosi a varie disposizioni in una stanza.

LG SIGNATURE OLED T supporta la trasmissione wireless di video e audio attraverso la Zero Connect Box, riducendo al minimo l'ingombro dei cavi. Si tratta di una tecnologia “quasi” wireless, che permette di avere un unico cavo connesso al televisore, che porterà sia l’alimentazione sia i vari segnali.

Con un design modulare, il televisore può essere posizionato in mezzo alla stanza, contro la parete o montato a muro, offrendo diverse opzioni di installazione.