Il Portogallo punta sempre più a diventare un paradiso crittografico

Il Portogallo punta con sempre maggior forza a diventare un paradiso per gli amanti delle criptovalute. Secondo le statistiche ufficiali gli immigrati sono in continuo aumento, con la maggior parte che ha meno di 40 anni. Ciò potrebbe avere un impatto positivo sull’economia locale e aumentare la competitività internazionale del Paese. I due pilastri di questo quadro legislativo e fiscale favorevole sono rappresentati dall’introduzione del programma per la residenza non abituale e delle normative favorevoli nei confronti degli investitori cripto.

Il regime fiscale per i residenti non abituali è stato implementato per la prima volta nel 2009 e il suo successo cresce ogni anno. Si tratta di uno schema che offre vantaggiosi benefici fiscali per i residenti stranieri, che consente un trattamento fiscale speciale per 10 anni, possibilità di ricevere reddito passivo da fonti estere senza incorrere in alcuna tassazione, possibilità di ottenere l’esenzione anche sui redditi esteri generati da lavoro dipendente o autonomo, possibilità per i lavoratori dipendenti e autonomi di ricevere redditi da lavoro in Portogallo con un’aliquota d’imposta fissa del 20%, a differenza delle normali aliquote dell’imposta sul reddito portoghese fino al 48% e nessun requisito minimo di residenza.

Il regime NHR consente quindi al ricorrente di ottenere un trattamento fiscale favorevole per dieci anni e uno dei vantaggi più importanti è sicuramente l’assenza di tassazione sui redditi passivi provenienti da fonti estere. Un’altra caratteristica interessante dello status di NHR è la flat tax fissata al 20% per il reddito domestico da lavoro autonomo o dipendente. Il non residente ha diritto a questa tassazione purché il reddito provenga da un lavoro “ad alto valore aggiunto”.

In alcuni casi, a causa delle doppie imposizioni e del principio di imposizione su base territoriale, il reddito estero generato dal lavoro internazionale o autonomo non è tassato dal Portogallo ma dalla giurisdizione in cui è stato generato; a condizione che il reddito non possa essere considerato come generato nel territorio portoghese.

La ragione principale dell’entusiasmo delle persone coinvolte nel mondo delle valute digitali per il Portogallo è il fatto che i guadagni derivanti dall’acquisto e dalla vendita di criptovalute sono esenti da imposte. In sintesi, le criptovalute non sono considerate “valute” in quanto non hanno corso legale in Portogallo e non sono tassabili dal sistema fiscale portoghese, a meno che i redditi derivanti dall’acquisto e dalla vendita di esse, per la loro frequenza, non costituiscano un’attività professionale commerciale del contribuente. In tal caso sarebbero soggetti a tassazione.

Chi opera nel mondo della finanza decentrata deve valutare attentamente se le proprie attività possano essere considerate come reddito professionale. La linea sottile tra un trader professionista e qualcuno che sta semplicemente cercando di ottimizzare la gestione delle sue finanze non è del tutto chiara. Non esiste una giurisprudenza in materia in relazione alle criptovalute.

Un’altra questione spinosa quando si tratta del mondo delle criptovalute è il processo di cashout, cioè la conversione della valuta virtuale in fiat. Dato l’attuale panorama normativo, questo passaggio non è così semplice e senza insidie, soprattutto quando si tratta di convertire grandi quantità. Finora, le banche portoghesi che sembrano essere più Crypto-friendly sono Santander, BBVA e Millennium, tuttavia, quando si tratta di grandi transazioni, è consigliabile considerare un incontro preliminare con la banca, per essere sicuri che sia a suo agio con gli importi che saranno depositati e l’origine dei fondi, altrimenti, può accadere che il conto bancario venga congelato per svolgere indagini interne e i controlli di conformità spesso tendono ad essere processi molto lunghi.