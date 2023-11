Il robot aspirapolvere definitivo per la tua smart home

Con l'ampia gamma di dispositivi intelligenti disponibili sul mercato, realizzare una smart home è ormai alla portata di tutti, anche per coloro che non sono esperti di tecnologia. Nella maggior parte dei casi, in particolare quando i prodotti appartengono allo stesso marchio, è sufficiente scaricare un'unica applicazione per gestire tutti i dispositivi connessi. L'apice di una vera smart home si raggiunge quando si possiede un Amazon Echo o un assistente vocale compatibile con Google Assistant, che consente di controllare l'intero sistema tramite comandi vocali, rendendo la vostra domotica efficiente e funzionale.

Si sono compiuti enormi progressi, partendo dalle lampadine intelligenti, come TP-Link Tapo L530E, passando per telecamere e campanelli come TP-Link Tapo D230S1 Video Doorbell, fino ad arrivare agli aspirapolvere robot, un settore in forte crescita tecnologica, che ha spinto anche TP-Link a realizzare il suo primo elettrodomestico intelligente di questo tipo. Se deciderete di continuare la lettura, nei prossimi paragrafi approfondiremo proprio il primo aspirapolvere robot del famoso leader nella produzione di dispositivi intelligenti e connessi tra loro.

A cosa serve TP-Link Tapo RV30 Plus?

In questo contesto di innovazione, il nuovo robot aspirapolvere Tapo RV30 Plus rappresenta un'aggiunta preziosa all'ecosistema Tapo, ovvero la famiglia di dispositivi smart per la casa a marchio TP-Link. Questo robot è progettato per mantenere anzitutto la casa pulita in modo efficiente, grazie a una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono perfetto per tale scopo.

La tecnologia di mappatura intelligente, che sfrutta la navigazione LiDAR, rappresenta l'elemento essenziale che consente a Tapo RV30 Plus di navigare con precisione all'interno delle vostre mura domestiche. Questa tecnologia non solo permette al robot di evitare punti di pericolo, come le scale, ma anche di mappare gli spazi più angusti della casa, garantendo una pulizia accurata anche negli angoli più nascosti. La navigazione LiDAR, inoltre, consente al robot di rilevare il percorso anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all'utilizzo di impulsi di luce laser per misurare le distanze tra il robot e gli oggetti circostanti, risultando spesso più efficace di una vera e propria videocamera integrata nel robot.

Cosa permette di fare l'app Tapo?

Un altro punto di forza di Tapo RV30 Plus, che diventa ancora più evidente per chi già possiede altri dispositivi smart TP-Link, è la sua integrazione nell'ecosistema Tapo. Questo significa che può essere facilmente controllato e programmato attraverso l'app Tapo, che è stata aggiornata per permettere l'aggiunta di nuove opzioni che personalizzino il processo di pulizia con il nuovo robot aspirapolvere. Tra queste funzioni va citata la possibilità di impostare i confini all'interno di una stessa stanza, facendo sì che il robot non pulisca un eventuale spazio riservato ad esempio ai bambini.

Se pensate che con l'app Tapo, e con la sua ottima integrazione con i vari dispositivi dell'azienda, possiate ottenere già il massimo dalle funzioni del robot aspirapolvere, vi sbagliate. Tapo RV30 Plus è infatti compatibile anche con gli assistenti vocali più diffusi, come Amazon Alexa e Google Assistant, consentendo di controllare il robot anche con la voce. Nell'uso pratico, questo significa che è possibile avviare o fermare la pulizia, impostare programmi di pulizia specifici o chiedere lo stato del robot semplicemente con un comando vocale, proprio come si è soliti fare con una delle lampadine smart TP-Link o con qualsiasi altro dispositivo relativo alla domotica.

L'introduzione di questo nuovo robot aspirapolvere arricchisce ulteriormente l'ecosistema Tapo, semplificando la gestione dei sistemi domotici e facendo risparmiare tempo ed energia a chi preferisce avere un'unica grande app per gestire tutti i dispositivi intelligenti della propria casa.

Come è fatto TP-Link Tapo RV30 Plus?

TP-Link Tapo RV30 Plus si presenta esteticamente come la maggior parte dei moderni robot aspirapolvere disponibili sul mercato. Il dispositivo principale, dalla forma tonda, è accompagnato da un sistema di svuotamento automatico della polvere dalla forma verticale, entrambi caratterizzati da una combinazione di colori bianco e nero. Questa scelta conferisce al prodotto un design che si integra armoniosamente in una varietà di contesti domestici.

Sulla parte superiore del robot, spicca la torretta dei sensori di mappatura e navigazione, la cui altezza non interferisce con la pulizia sotto i divani a gambe corte. Inoltre, sono presenti 3 pulsanti funzione che consentono un accesso immediato a una serie di funzioni del robot.

Esaminando il robot dal basso, si notano le ruote in stile caterpillar, progettate per garantire una facile movimentazione su diverse superfici, e la spazzola principale rotante, che lavora per raccogliere sporco e detriti. Un ulteriore spazzola laterale, posizionata strategicamente, contribuisce a spingere lo sporco verso la spazzola principale, ottimizzando il processo di pulizia. Nelle retrovie si trova il panno per il lavaggio del pavimento, lavaggio che può essere regolabile su 3 livelli. Il panno è rimovibile e lavabile, assicurando che le prestazioni di pulizia siano sempre ottimali.

Perché acquistare TP-Link Tapo RV30 Plus?

I risultati di pulizia offerti da Tapo RV30 Plus sono in linea con le aspettative per un robot aspirapolvere moderno e di un marchio di prestigio che punta, per la prima volta, a soddisfare le esigenze di pulizia attraverso un prodotto innovativo. La spazzola principale svolge la maggior parte del lavoro, affiancata da una spazzola secondaria posta più esternamente, che ha lo scopo di indirizzare le briciole direttamente sotto al robot, facilitandone l'aspirazione.

Va bene la parte puramente tecnologica, ma un robot aspirapolvere deve avere anche una buona potenza di aspirazione. Per il suo primo modello, TP-Link è riuscita a fare in modo che avesse 4200Pa, una potenza di aspirazione non da record, ma che risponde alle esigenze del produttore di posizionarsi in una fascia di mercato non premium, come evidenziato anche dal prezzo di vendita consigliato di 499,99€. Questa potenza consente al robot di raccogliere in modo efficace sporco, polvere e particelle dalla superficie del pavimento.

Va sottolineato poi che Tapo RV30 Plus è dotato anche di una funzione lavapavimenti, grazie al serbatoio dedicato da 300ml e alla pompa elettronica che permette di regolare il flusso dell'acqua da rilasciare sul pavimento su 3 livelli di pressione, consentendo di utilizzare la quantità d'acqua ottimale in base al tipo di pavimento e al livello di sporco presente.







Se il nostro articolo ha suscitato la vostra curiosità nei confronti di questo robot aspirapolvere, vi incoraggiamo a esplorare ulteriormente recandovi sulla pagina ufficiale del prodotto, dove potrete ammirarlo più approfonditamente attraverso immagini dettagliate e analizzarlo da diverse prospettive che magari non sono state considerate in questo articolo. Per facilitare l'accesso, sono disponibili diversi link all'interno di questo articolo che, se cliccati, vi condurranno direttamente alla pagina dedicata al robot. In alternativa, potete utilizzare il pulsante sottostante per accedere alle informazioni desiderate.

Scopri il TP-Link Tapo RV30 Plus