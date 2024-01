Il robot cuoco è un successo, ecco come lavora in un video

Dimenticatevi il Bimby, in Giappone si sta diffondendo un nuovo robot da cucina capace di rimpiazzare quasi completamente i cuochi e permettendo di ottenere risultati eccellenti. Aver superato i test in ristoranti dell'Asia orientale, compresi importanti gruppi di ristoranti cinesi in Giappone, l'I-Robo ha raggiunto con successo il suo obiettivo di sostenere il settore dell'ospitalità riducendo i costi della manodopera. TechMagic, l'azienda con sede a Tokyo che ha ideato questi robot, li ha sperimentati nell'ottobre dello scorso anno, riducendo con successo il rapporto dei costi del lavoro di nove punti e migliorando il rapporto di profitto di nove punti.

Qui un video promozionale del robot:

Vincitore del CES 2024 Innovation Award nella categoria dei robot, l'I-Robo si propone di risolvere il problema della carenza di manodopera in cucina, contribuendo sia all'industria dell'ospitalità che alle famiglie. Tra le caratteristiche significative ci sono il condimento automatico, l'automazione della cottura e una padella friggitrice autolavante. Questi componenti sono collegati a una libreria di ricette basata su cloud che consente ai consumatori di creare piatti sapientemente conditi e pasti nutrienti.

L'interfaccia touch di I-Robo consente agli utenti di navigare facilmente attraverso i dati, esplorare e ricreare ricette curate da chef professionisti di tutto il mondo. Il dispositivo può elaborare istruzioni dell'utente, come condire, mescolare, riscaldare e pulire l'utensile da cucina tramite il pannello di controllo. Inoltre, dispone di una "funzione di erogazione automatica del condimento liquido". Inoltre, la funzione di cottura automatizzata di consente di regolare la temperatura, il tempo di riscaldamento, la velocità di rotazione della padella e la direzione di rotazione in base al menu selezionato.

TechMagic mira a creare una società di infrastrutture alimentari sostenibili attraverso la tecnologia. Il fondatore dell'azienda, Yuji Shiraki, ha dichiarato che i robot da cucina sono progettati per gestire varie attività culinarie, e in Giappone, sono già operativi e hanno preparato con successo oltre 100.000 pasti nell'ultimo semestre. Con tecnologia all'avanguardia e l'attenzione giapponese per i dettagli, TechMagic prevede di introdurre I-Robo sul mercato statunitense con l'obiettivo di affrontare le sfide legate all'industria alimentare a livello globale.

