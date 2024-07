Il Vaticano diventa verde: il Papa annuncia il passaggio a energia 100% rinnovabile

Papa Francesco ha recentemente annunciato un'iniziativa rivoluzionaria per combattere il cambiamento climatico: trasformare la Città del Vaticano in un ente alimentato al 100% da energia solare. Con la sua nuova direttiva, denominata Fratello Sole, ha istruito le autorità vaticane a collaborare con le istituzioni italiane per dare il via alla costruzione di un impianto solare nelle zone extraterritoriali di Santa Maria di Galeria, destinato a rifornire di energia sia la stazione radio vaticana sia l'intera Città del Vaticano, con una popolazione di circa 825 persone.

Questo annuncio si collega a una serie di sforzi compiuti dal Vaticano negli ultimi anni per ridurre la propria impronta carbonica e promuovere la sostenibilità. Già nel 2008, sotto il papato di Benedetto XVI, il Vaticano aveva installato 2.400 pannelli solari sui tetti dell'aula Paolo VI. Tuttavia, il nuovo progetto rappresenta un salto qualitativo notevole verso l'obiettivo di una neutralità climatica.

Pixabay

L'impegno della Chiesa verso il green

Queste azioni s'inseriscono in un contesto più ampio di impegno ambientale della Chiesa Cattolica che risale al 1971, quando Papa Paolo VI esprimeva preoccupazione per il rischio che lo “sfruttamento della natura” potesse condurre alla sua distruzione. Papa Francesco, in particolare, ha fatto del cambiamento climatico uno dei temi centrali del suo papato, promulgando nel 2015 l'enciclica Laudato Si’: Sulla cura della casa comune, un documento che sottolinea le gravi ripercussioni del cambiamento climatico basate su ricerche scientifiche.

La decisione di orientarsi verso l'energia solare non è solo un passo avanti nel campo della sostenibilità, ma anche un esempio concreto per le nazioni e le organizzazioni in tutto il mondo. Nonostante la piccola dimensione e l'impronta carbonica quasi insignificante della Città del Vaticano, che ammontava allo 0.0000443% del totale globale nel 2022, la sua decisione di adottare misure significative dimostra un importante impegno etico e politico.

"il cambiamento è necessario e possibile"

L'adozione di veicoli elettrici in collaborazione con Volkswagen nel 2023 e la ristrutturazione del sistema di riciclaggio nel 2016 sono ulteriori esempi di come il Vaticano stia cercando di ridurre la propria impronta ecologica. Il messaggio globale è chiaro: il cambiamento è necessario e possibile, utilizzando la tecnologia a nostra disposizione, in particolare l'energia solare, per contrastare gli effetti nocivi del cambiamento climatico.

Papa Francesco, nel suo discorso all'apertura della lettera apostolica, ha fatto riferimento alla necessità di una transizione a un modello di sviluppo sostenibile che riduca le emissioni di gas serra, ponendo come obiettivo la neutralità climatica. La tecnologia solare, insieme ad altre innovazioni, gioca un ruolo decisivo in questo processo di trasformazione ambientale, sociale, economico e politico.