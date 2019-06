Impara a pilotare i droni Mavic 2 Pro e Zoom col corso DJI

Se avete un drone Mavic 2 Pro o Zoom, DJI vi offre l'opportunità di imparare a pilotarlo al meglio con un corso completo, gratuito per chi ha appena acquistato il drone in uno store DJI o online, o al costo di 49 euro per tutti gli altri.

Le riprese aeree vi appassionano, siete film-maker o vi divertite semplicemente col vostro drone DJI Mavic 2? In ogni caso imparare a pilotarne uno perfettamente e a sfruttarne tutte le potenzialità è un indubbio valore aggiunto, soprattutto tenendo conto che, secondo DJI, i partecipanti al corso hanno il 40% in meno di probabilità di avere incidenti causati dal pilota. Un dettaglio non certo secondario quando si effettua un investimento di questa entità. Chi ha già acquistato un Mavic 2 Pro o Zoom presso uno degli store ufficiali di Roma o Milano o anche online, può contattare DJI inviando una prova di acquisto all’indirizzo info@dji-store.it e si riceverà il codice per avere il corso gratuito, altrimenti lo stesso è anche acquistabile online a questo indirizzo, al prezzo di 49 euro. Il corso ha una durata di circa 4/6 ore e può essere svolto in più sessioni nel tempo libero. Superando l’esame finale si conseguirà il certificato di pilota Mavic 2 emesso dal DJI Authorized Retail Store. Nel corso si approfondiranno le funzionalità dei droni e tutti gli aspetti di utilizzo, preparazione al volo e gestione. Gli argomenti saranno organizzati in 10 diversi capitoli, tra cui: Parte introduttiva con presentazione della serie di droni DJI Mavic 2, nelle versioni Pro e Zoom

Analisi di tutte le modalità di volo disponibili

Sistema di sensori anticollisione Vision System, dedicato al volo sicuro

Il radiocomando è un componente fondamentale e necessario al controllo da remoto del DJI Mavic

Analisi e apprendimento di tutte le funzionalità disponibili sul radiocomando e lettura di tutte le informazioni che il dispositivo fornisce in tempo reale

Applicazione DJI Go 4

Analisi delle caratteristiche delle videocamere di Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom e apprendimento dei settaggi per ottenere sempre le riprese migliori

Apprendimento delle funzioni e tecnologie avanzate che permettono di realizzare scatti fotografici e riprese aeree professionali, come Hyperlapse, Active Track, QuickShots e molto altro

Preparazione del mezzo prima del volo e valutazione delle condizioni e dell’ambiente di volo, in modo da scongiurare ogni possibile fonte di pericolo o di avaria

Apprendimento dei comandi di pilotaggio e i movimenti che ne conseguono, grazie all’utilizzo del simulatore di volo DJI Flight Completato il corso, i piloti saranno messi alla prova con un quiz di autovalutazione, così da avere la possibilità di verificare le conoscenze acquisite. Docente del corso è Massimiliano Zeuli, istruttore DJI ARS, film-maker, pilota Sapr e da diversi anni docente di produzione e post-produzione audiovisiva. È possibile trovare maggiori informazioni su programma e orari del corso a questo indirizzo.