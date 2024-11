Siete pigri per lavarvi da soli? Niente paura, c'è chi ha invitato un autolavaggio umano

Un'innovativa "macchina lavatrice umana" è stata sviluppata dalla compagnia Science, produttore di soffioni per docce con sede a Osaka. Questo dispositivo, chiamato "Mirai Ningen Sentakuki" (macchina lavatrice umana del futuro), è stato progettato per rivoluzionare il modo in cui le persone si lavano.

Kazuhito Suwa

La macchina, a forma di cabina di pilotaggio, si riempie d'acqua una volta che l'utente si siede al suo interno. Dotata di sensori, misura i dati biologici dell'utilizzatore, come il battito cardiaco, per regolare la temperatura dell'acqua. Inoltre, proietta immagini sulla copertura trasparente per aumentare il senso di rinfrescamento.

L'obiettivo di Science non è solo quello di offrire una normale pulizia, ma di creare un'esperienza che rilassi e purifichi anche dal punto di vista mentale. Sebbene attualmente non sia prevista la messa in vendita, "Mirai Ningen Sentakuki" farà la sua prima apparizione in un'esposizione prevista ad Osaka questo aprile.

Qui, fino a otto persone al giorno potranno prenotare e sperimentare una sessione di lavaggio e asciugatura della durata di 15 minuti. In parallelo, sembra che sia in fase di sviluppo una versione per l'uso domestico, che promette di portare questa tecnologia rivoluzionaria nelle case delle persone.

Non sappiamo se in futuro una cabina di questo tipo possa diventare lo standard, Certo che se cominciamo pure a farci lavare da macchine specializzate, in futuro rischieremo davvero di non fare più niente e di non muovere più mezzo muscolo. Insomma, idea simpatica, ma davvero inquietante sotto certi punti di vista.